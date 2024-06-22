戴資穎高雄簽名會！粉絲徹夜排隊擠爆　「獲得前進的滿滿能量」

▲台灣球后戴資穎在家鄉高雄舉辦簽名會。（圖／勝利提供）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運邁入最後倒數，國際羽球品牌VICTOR今(22日)為長期贊助的台灣球后戴資穎舉辦「限量」簽名會，大批粉絲在高雄巨蛋外徹夜排隊，即將迎來生涯最後一舞的小戴感動表示，「非常珍惜每次與球迷們互動的機會，總是能讓我獲得滿滿能量向前邁進。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼戴資穎人氣爆棚，球迷徹夜排隊參加簽名會。（圖／勝利提供）

VCTOR以「每一拍都是見證」影片為戴資穎選手生涯最後一舞應援揭開序曲，並在高雄羽球大師賽期間替小戴舉辦簽名會，號召球迷穿上TEAM TAI服飾，以實際行動為台灣球后集氣加油。

活動現場吸引數百名球迷參與，為獲得限量簽名會名額，有球迷前一天中午就開始排隊，顯見台灣球后的高人氣。小戴正閉關積極備戰奧運，難得現身簽名會與球迷近距離互動，看到大批熱情粉絲，她感動表示，「很久沒有在台灣舉辦簽名會，很開心看到這麼多人來！」

距離巴黎奧運僅剩1個月，現場球迷製作各式各樣應援看板，為戴資穎第4度的奧運之旅送上最強力應援，小戴對球迷的支持充滿感謝，「非常珍惜每次與球迷們互動的機會，總是能讓我獲得滿滿能量向前邁進。」

▲戴資穎將迎來生涯最後一舞。（圖／勝利提供）