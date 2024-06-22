39歲詹皇將恢復自由身！　有望生涯最大52億合約＋霸王條款

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

39歲的天王詹姆斯(LeBron James)2024-25賽季擁有5140萬美元(約16.6億台幣)的球員選項，他預計不會執行，將繼2018年後首次恢復自由身，有望獲得生涯最大合約，3年價值1.62億美元(約52.4億台幣)，重新簽約還有機會拿到「交易否決權」，即「霸王條款」。

詹姆斯的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)早在今年4月就斷言，這位現役傳奇巨星今夏肯定會跳脫合約，原因在於只有重新簽約，他才有機會得到交易否決權；根據規定，球員必須在聯盟打滿8年、在同一隊待滿4年才能拿到「霸王條款」。

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▲詹姆斯6年湖人生涯，有2次止步季後賽首輪。（圖／記者游郁香製）

《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)近日更新報導，再次「確認」詹姆斯不會執行下季價值5140萬美元的球員選項，將成為自由球員，不過這位即將迎來生涯第22季的資深巨星，應該還是會留在洛杉磯。《CBS體育》計算，詹皇以自由球員身分重新簽約，可拿到的最大合約為3年1.62億美元(約52.4億台幣)。

如果詹姆斯執行球員選項並延長合約，他的新合約總價值可達1.64億美元(約53億台幣)，因為他的薪資起點不是依據今年的薪資上限，而是根據他的球員選項金額，即5140萬美元。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

由於38歲條款，詹姆斯無法簽下超過3年的合約，他不執行球員選項所犧牲的金額相對較小，加上重新簽約有機會獲得「交易否決權」，《CBS體育》認為這一點犧牲值得。

詹姆斯過去常選擇1年合約，以最大程度保持自己的「彈性」，還可以利用不斷上升的薪資上限賺更多，下個賽季起，薪資上限每年最多上漲10%，不過簽短約在財務上相對較沒保障。