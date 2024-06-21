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魔獸返台首戰門票明開賣　台北站每天送10件3位NBA球星親簽球衣

▲▼霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊，台北站賽後將送大禮給球迷。（圖／野馬隊提供）

▲霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊，台北站賽後將送大禮給球迷。（圖／野馬隊提供）

記者游郁香／綜合報導

2024TAT亞洲巡迴賽台北站7月26日至8月1日將在台北和平籃球館登場，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與前湖人隊友「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、庫克（Quinn Cook）等3位昔日NBA球星，將一起披上野馬隊戰袍出賽，門票明天（22日）中午12點開賣，主辦單位加碼宣布，將在每天最後1場賽後送出3位球星共10件NBA球星親筆簽名的球衣。

2024TAT亞洲巡迴賽台北站共6支球隊與會，包括台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶巖勇士與菲律賓波拉火箭，比賽採取循環賽制，每日共有3場賽事，門票採1票到底、1天可看3場精彩對戰。

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▲▼霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊，台北站賽後將送大禮給球迷。（圖／野馬隊提供）

▲2024TAT亞洲巡迴賽台北站7月26日至8月1日將在台北和平籃球館登場。（圖／野馬隊提供）

2024TAT亞洲巡迴賽台北站，7月26日首場開幕戰將由菲律賓三寶顏勇士對決澳門黑熊，晚間7點壓軸戰則是台北野馬出戰菲律賓波拉火箭，屆時也將是「魔獸」霍華德返台後首戰。

台北野馬隊的比賽都安排在每日最終場，每天比賽結束都會抽出3位球星共10件NBA球星親筆簽名的球衣，包括霍華德、卡森斯與庫克等人的都有。另外，每天賽前也都會安排Shining sisters的球迷見面會。

▲▼霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊，台北站賽後將送大禮給球迷。（圖／野馬隊提供）

▲霍華德、卡森斯與庫克齊聚野馬隊。（圖／野馬隊提供）

2024TAT亞洲巡迴賽台北站明（22）日中午12點在KKTIX售票系統準時開售，單日票價VIP區有4800與4600元兩種選擇，A區2000元、B區1600元，2樓也有1200元與800元兩種選擇，並推出各項套票組合，全家Famiport也可購票。

2024TAT亞洲巡迴賽台北站有線電視轉播由緯來體育台72台、緯來精彩台214台即MOD313台進行轉播，線上觀看可鎖定The Asian Tournament官方Youtube頻道收看官方英文轉播。 

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