復健賽3局失1分投5K　3屆賽揚克蕭覺得狀態不錯

實習記者李立祥／綜合報導

道奇3屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）去年季後進行左肩手術，目前正以重返大聯盟投手丘為目標，昨天（21日）他在復健賽主投3局失1分，受訪時表示自身狀態還不錯。

克蕭在道奇1A進行復健賽，在滿場4854位觀眾眼前主投3局用了37球，被打2支安打失1分，送出5次三振和1次保送，並有一次投球超時，均速在88到90英里（約141.6到144.8公里）之間。

對於本場表現，克蕭表示，「我完成了所有目標，能回到場上真是有趣。只要一切順利，我應該會進行下一場復健賽，狀態還不錯，希望隨著時間的推移，能更多專注於投球而不是健康。」根據大聯盟官網報導，克蕭下週將投4局，預計還會進行幾次復健賽，才會回到大聯盟。

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近期道奇先發輪值陣容遭受打擊，日籍先發山本由伸因右肩旋轉肌袖拉傷進入傷兵名單，目前情況不明；布勒（Walker Buehler）也因右臀發炎進傷兵名單。

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）