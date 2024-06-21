富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

記者簡名杉／綜合報導

▲富邦勇士辛特力。（圖／PLG職籃提供）

新北國王20日晚間摘下隊史首冠，是PLG首支除了富邦勇士的冠軍隊，而前三年摘下「三連霸」的勇士，本季卻陷入低潮，連季後賽都進不去，而在國王奪冠同天晚間，勇士三連霸的最大功臣，洋將辛特力(Mike Singletary)於個人社群軟體宣布與勇士分道揚鑣，並跟勇士約好「球場見」！

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35歲的辛特力自PLG元年加入富邦勇士後，一直都是勇士的王牌前鋒，甚至有「富邦LBJ」美譽，雖然他前三年幫助勇士拿下三座冠軍，並納入兩座總冠軍賽MVP，但今年賽季他只出賽13場，就因為腳部骨折加上韌帶斷裂，導致整季報銷，留下平均36分鐘上場時間，拿下21.2分、9.9籃板、4.5助攻、1.4抄截的成績。

四個賽季以來，辛特力為勇士出賽79場比賽、其中77場先發，繳出平均21.9分、10.8籃板、4.5助攻、1.5抄截的數據，是勇士不可或缺的重要戰力，但他卻在20日晚間於個人社群網站發文，自行宣布與勇士分道揚鑣。

辛特力在文中表示，「這段旅程真是太精彩了...過去四年來是上天賜給我的福氣，經歷了三連霸的高潮與本賽季受傷的低迷，我對富邦勇士永遠心懷感激，感謝你們這四年給我這個機會展示我的才能。」

「帶著複雜的心情，我宣布我們決定分道揚鑣了，雖然我下賽季會健康歸來，但我們還是決定是時候向前看，各自往前走了。」辛特力接著指出。

最後他感謝勇士給他機會，也強調會珍惜與隊友奮戰的時光，「雖然這一個章節即將結束，但新的旅程已經在我眼前，我很期待上帝為我準備好的下一步。我們球場上見！雖然我當時可能已經身披不同球衣，但我還是我，一切還沒結束。」