國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

▲新北國王摘隊史首冠。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王20日晚間於總冠軍賽第五戰客場擊敗桃園璞園領航猿，歷經三個賽季，終於拿下隊史首冠，董事長王文祥嗨翻，賽後直接宣布加碼4000萬冠軍獎金，而總經理毛加恩賽後感動得落下男兒淚，連嗓子都喊到沙啞。

今年賽季國王歷經風風雨雨，終於摘下隊史首座總冠軍，毛加恩直言，「就是因為很不容易，大家都很辛苦，大家都犧牲很多，大家都把自己放在旁邊，為了這個團隊。」指出這三年來很多球員為了團隊，犧牲自己的出賽機會、得分、數據，就是為了讓球隊更好，很感謝這些球員相信他，陪他走過這三年。

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毛加恩強調，這三年的目標就是每一年比一年進步，「第一年進季後賽、第二年進冠軍賽，好不容易好不容易在今年可以拿到冠軍，領航猿這支球隊真的很不得了，他們年輕、有拚勁，未來會是一支很棒的球隊。」

末節全隊僅得5分，差點被對方翻盤，還好靠著李愷諺的續命三分彈才將比賽逼進延長，毛加恩坦言當時很緊張，也指出這個系列賽不只這一次有這種狀況，對方防守強度加強的情況下，導致進攻不順，能贏下來真的很不容易。

林書豪拖著半月板傷勢仍出賽近31分鐘，毛加恩透露林書豪是自動請纓上陣，他指出雖然林書豪沒有100%恢復，但林書豪只要能在場上，不管10分鐘、20分鐘，都會用全力去拚，在確保他能夠安全出賽的狀況下，才讓他回歸幫助球隊。

最後談到林書豪新賽季的去留，毛加恩並沒有說死，他強調，「有機會的話我們當然希望(續約)，我想他年紀也不小了，他累積的傷也是他會評估的，但以國王隊的話，有機會可以跟書豪這樣合作，真的是我們的榮幸，也是我自己個人的榮幸，因為可以從他身上真的可以學到非常多，因為不只是籃球，還有領導。」