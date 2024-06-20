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林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

▲國王林書豪、林書緯、李愷諺。（圖／PLG提供）

▲國王林書豪。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王今(20)晚以103比97在延長賽艱辛擊退桃園璞園領航猿，順利以4勝1敗摘下隊史首冠，頭號球星林書豪今晚帶著膝蓋半月板傷勢上陣，全場板凳出發拿下15分、7籃板、2助攻，成為球隊關鍵功臣，賽後他暢談本季奪冠之路，也希望球隊的「克服」逆境精神能成為球迷的榜樣。

林書豪賽後坦言，當下的心情無法用言語形容，透露本季球隊遇到很多比外界所想到更誇張的事，點出球隊季後賽的口號「OVERCOME(克服)」非常符合球隊的狀況，他指出包含總經理毛加恩、總教練萊恩以及弟弟林書緯、洋將奧帝都有被很多球迷批評，但他希望球迷看到的是，球隊「克服」逆境的精神，也期盼能成為球迷的榜樣。

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「我們只有一個第二隊，除了這個以外，什麼都沒有拿到，季後賽的罰球總數還比對方差了89顆，你知道多難，你可以去看全世界每一座冠軍，誰可以克服89顆罰球的差別。」林書豪說。

他另外還指出，今年球隊遭遇傷兵、禁賽的影響，包含東超的比賽，經過了48場比賽才全員健康到齊，球隊仍互相信任、付出自己最好的努力，才能團結起來。

他透露有其他球隊的球員嘲笑國王，說他們打球太軟、說他們打得不夠強硬、說他們是被寵壞的球隊，也指出有其他球隊說他們沒有團結起來，認為外界有許多對他們球隊批評的聲音，但他們都一一克服，也非常感謝上帝能給他這樣的感覺；對於總冠軍賽MVP李愷諺，林書豪認為他拿這個獎實至名歸，也強調他應該要進入年度防守第一隊的陣容。

因為膝蓋半月板的傷勢，林書豪前役並未出賽，此役帶傷上陣，他透露自己還不確定自己的傷勢狀況，但很感謝球隊的醫療團隊，一直不斷幫他，從他起床治療到睡覺，「我兩天前都不能正常走路，不能穿襪子，可是他們給我這個機會，我們都知道肯定有風險，我很感謝他們救了我。」

對於拿完冠軍之後的計畫，林書豪坦言「不確定」，他指出最重要的是先回去好好治療傷勢，接著再跟家人聊聊下一步的計畫。

關鍵字： 林書豪國王PLG

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