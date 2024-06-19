魔獸7月底台北亮相！聯手表弟、庫克征戰TAT　票價最貴4800元

▲「魔獸」霍華德將代表TAT台灣野馬在和平館亮相。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

2024TAT亞洲巡迴賽台北站將於7月26日至8月1日在台北和平籃球館火熱開戰！由NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的台北野馬隊，與來自菲律賓、澳門及香港等共6支隊伍齊聚一堂展開頂尖對決！預計將有多名NBA球星聚集，成為今年夏天在台灣最高等級、最大規模的精采賽事！

2024TAT亞洲巡迴賽基於對亞洲籃球運動的熱愛，將來自亞洲不同地區的職業籃球隊伍聯合起來，打造具有競爭力和多樣性的平台。其中TAT台北站共6支球隊與會，包括台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶巖勇士與菲律賓波拉火箭，比賽採取循環賽制，每日共有3場賽事，場場精采可期。

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其中最受矚目的即是身兼球隊老闆兼聯盟股東的「魔獸」霍華德將率領自家球隊重回台灣，他還招募了2020年洛杉磯湖人奪下NBA總冠軍的隊友們，包含「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)以及庫克(Quinn Cook)等前NBA球員再度聯手，要獻給台灣球迷史無前例的NBA饗宴。霍華德也向台灣球迷喊話：「台灣，我迫不及待要回來了！」期待再掀起另波魔獸旋風。

2024TAT亞洲巡迴賽台北站將於6月22日中午12:00準時於KKTIX售票系統準時開售，單日票價VIP區有4800元與4600元兩種選擇，A區2000元Ｂ區1600元，2樓同樣也是有1200元與800元兩種選擇，並也會推出各項套票組合，全家Famiport也可購票。

2024TAT亞洲巡迴賽台北站的有線電視轉播將由緯來體育台72台、緯來精彩台214台即MOD313台進行轉播，線上觀看可鎖定The Asian Tournament官方Youtube頻道收看官方英文轉播。