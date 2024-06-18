巴黎奧運中繼站！膳食公寓提供台灣味　有牛肉湯、香腸、鹹酥雞

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運即將進入最後一個月倒數，中華隊的中繼站在今天（18日）正式曝光，本次奧運的中繼站包括膳食公寓、運動中心與物理治療所3個支援據點，全力為代表隊選手、教練們做好後勤支援。

教育部體育署署長鄭世忠表示，此次巴黎奧運中繼站的3個支援據點將延續以往的台灣味餐點，並首次增加生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護。

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鄭世忠表示，在生理恢復上，將首次攜帶高壓氧艙到法國巴黎，透過高壓氧艙加速細胞組織修復，幫助運動疲勞恢復，協助代表隊選手能夠迅速恢復最佳狀態。

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）

國訓中心特別與漢典食品集團合作，提供客製化餐點；依據運動員的飲食特殊性，製作符合可食用之美味佳餚，菜色相當多樣，包括紅燒牛肉湯、排骨酥湯、牛/豬肉丼、咖哩嫩雞、肉燥、台灣香腸、台式小籠包、鹹酥雞、黃金QQ球等，客製化餐點將越洋生產製造、運輸，將客製化餐點呈現於法國巴黎。

依據過往的中繼站膳食支援經驗，國訓中心強調，這些美食搭配米飯、烏龍麵、刀削麵等，將產出至少21種變化的菜色，都是教練、選手們習慣的飲食，料理的調味用料也將客製化，佐料中常見含運動禁藥成分，如丁香、蓮子、蓮子心等將全部剃除，讓選手們吃得安心、放心比賽。

這次巴黎奧運的中繼站，農業部媒合贊助廠商，提供台灣在地的農產品直送巴黎；包含冷藏蔬食、果乾、產銷履歷豆漿、胡蘿蔔綜合果汁等，都將交由中繼站，整體設計、搭配出適合運動員營養的膳食。

▲巴黎奧運中繼站 。（圖／體育署提供）