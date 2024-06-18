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波辛基斯封王戰「硬打」後果曝　55年來最年輕冠軍教頭也要手術

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克王牌中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)今年季後賽連續遭逢右小腿腓骨肌拉傷、左腿脛骨後肌腱脫臼，只打了7場比賽，他封王戰冒著可能加重傷勢的風險打了16分鐘，4投2中貢獻5分、1籃板，他賽後透露左腿需要動刀，預計得休養好幾個月。

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

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28歲的「獨角獸」波辛基斯身手全能，但生涯不斷受到傷病困擾，他今年季後賽次輪和東區冠軍賽因右小腿腓骨肌拉傷缺陣，直到總冠軍賽才復出，G1上場21分鐘就拿下20分，未料G2就再次倒下，他第3節一次與獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)爭搶籃板時撞傷了膝蓋，之後試圖封阻厄文(Kyrie Irving)，落地後明顯感到不適。

經詳細檢查，波辛基斯左腿出現極為罕見的傷勢，他的左腿內側韌帶(屈肌支持帶)撕裂，導致脛骨後肌腱脫臼，因此缺席了G3，G4被列入「可以上場」的名單中，不過最終並未登場，綠衫軍該役慘輸38分，沒能完成橫掃，G5回到主場，波辛基斯首節還剩6分49秒就替補上陣。

▲▼塞爾提克波辛基斯、主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

這位218公分長人封王戰打了16分鐘，4投2中貢獻5分、1籃板，正負值+8，與隊友一起迎接奪得隊史第18冠的榮耀時刻。賽後被問到，是否擔心硬打會加重傷勢，他不諱言，「當然了。我想可能會有事情發生，特別是現在另一條腿還可能有代償作用。」

波辛基斯做了最壞打算，「肯定有一些額外的風險，但我不在乎。我想在場上盡己所能，之後再慢慢修復。」他透露自己的左腿需要動刀，得休養好幾個月，但贏得總冠軍，一切都值得，「成為最後的贏家，這種感覺太棒了。當我們回到休息室開始慶祝時，那是我們每個人意識到我們真的辦到了的時刻。」

波辛基斯也向以35歲的年齡，成為聯盟55年來最年輕冠軍教頭的馬茲拉(Joe Mazzulla)致敬，「他是一頭野獸。」

月底才要滿36歲的馬茲拉，2019年來到塞爾提克擔任助教，2022年被扶正為總教練。執教第1季在東區冠軍賽意外輸給老八熱火，第2季就成功登頂，成為自1969年的塞爾提克「指環王」羅素(Bill Russell)後，55年來最年輕的冠軍教頭，當年的羅素也是35歲達成此紀錄。

▲▼塞爾提克波辛基斯、主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，馬茲拉休賽季也得進行手術，他表示自己今年3月遭逢半月板撕裂，奪冠後終於有時間能好好處理傷勢。

▲▼塞爾提克波辛基斯、主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克波辛基斯馬茲拉

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