波辛基斯封王戰「硬打」後果曝　55年來最年輕冠軍教頭也要手術

“To be the last team standing. It feels amazing… Once we got back to the locker room and started celebrating, that’s when everybody realized that we actually did it… Joe [Mazzulla] is an animal.”



— Kristaps Porzingis



(via @danield1214) pic.twitter.com/dn7r8eHYHO — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克王牌中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)今年季後賽連續遭逢右小腿腓骨肌拉傷、左腿脛骨後肌腱脫臼，只打了7場比賽，他封王戰冒著可能加重傷勢的風險打了16分鐘，4投2中貢獻5分、1籃板，他賽後透露左腿需要動刀，預計得休養好幾個月。

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

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28歲的「獨角獸」波辛基斯身手全能，但生涯不斷受到傷病困擾，他今年季後賽次輪和東區冠軍賽因右小腿腓骨肌拉傷缺陣，直到總冠軍賽才復出，G1上場21分鐘就拿下20分，未料G2就再次倒下，他第3節一次與獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)爭搶籃板時撞傷了膝蓋，之後試圖封阻厄文(Kyrie Irving)，落地後明顯感到不適。

經詳細檢查，波辛基斯左腿出現極為罕見的傷勢，他的左腿內側韌帶(屈肌支持帶)撕裂，導致脛骨後肌腱脫臼，因此缺席了G3，G4被列入「可以上場」的名單中，不過最終並未登場，綠衫軍該役慘輸38分，沒能完成橫掃，G5回到主場，波辛基斯首節還剩6分49秒就替補上陣。

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

這位218公分長人封王戰打了16分鐘，4投2中貢獻5分、1籃板，正負值+8，與隊友一起迎接奪得隊史第18冠的榮耀時刻。賽後被問到，是否擔心硬打會加重傷勢，他不諱言，「當然了。我想可能會有事情發生，特別是現在另一條腿還可能有代償作用。」

波辛基斯做了最壞打算，「肯定有一些額外的風險，但我不在乎。我想在場上盡己所能，之後再慢慢修復。」他透露自己的左腿需要動刀，得休養好幾個月，但贏得總冠軍，一切都值得，「成為最後的贏家，這種感覺太棒了。當我們回到休息室開始慶祝時，那是我們每個人意識到我們真的辦到了的時刻。」

波辛基斯也向以35歲的年齡，成為聯盟55年來最年輕冠軍教頭的馬茲拉(Joe Mazzulla)致敬，「他是一頭野獸。」

月底才要滿36歲的馬茲拉，2019年來到塞爾提克擔任助教，2022年被扶正為總教練。執教第1季在東區冠軍賽意外輸給老八熱火，第2季就成功登頂，成為自1969年的塞爾提克「指環王」羅素(Bill Russell)後，55年來最年輕的冠軍教頭，當年的羅素也是35歲達成此紀錄。

▲塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，馬茲拉休賽季也得進行手術，他表示自己今年3月遭逢半月板撕裂，奪冠後終於有時間能好好處理傷勢。

▲塞爾提克主帥馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）