霍佛德苦熬17年奪冠！布朗讚傳奇　將現役「無冕王」交接給哈登

記者游郁香/綜合報導

38歲長人霍佛德(Al Horford)在NBA打滾17年,征戰了186場季後賽,終於在今(18)日奪下總冠軍,將現役「無冕王」頭銜交接給哈登(James Harden)。霍佛德捧著歐布萊恩金盃時不斷發出「哇」的讚嘆聲,拿下FMVP的布朗(Jaylen Brown)大讚前輩是傳奇,「沒有人比他更值得這個榮譽。」

▲塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。(圖/達志影像/美聯社)

身為2007年探花,霍佛德生涯前9季都待在發跡球隊老鷹,是陣中的不動中鋒,曾在2015年幫助亞特蘭大打進東區冠軍賽,但遭曾經的「東區霸主」詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士4戰橫掃。

霍佛德2016-17賽季改披塞爾提克戰袍,2019年夏天為尋求更大的合約而自請離隊,輾轉效力七六人、雷霆後,繞了一圈又在2021年的華克(Kemba Walker)交易案中回鍋。

他前後共替綠衫軍打了6個賽季,今年6月3日剛滿38歲,一直在尋求生涯首冠的他,今年終於與比他小了10歲以上的「雙J組合」坦圖(Jayson Tatum)、布朗攜手捧起歐布萊恩金盃,他興奮揮舞著雙手,親吻總冠軍獎盃,為了這一刻他苦等了17年。

站在霍佛德身旁的隊友,以及TD花園滿場的球迷都替他開心,贏得FMVP殊榮的布朗更說, 「沒有人比霍佛德更值得這個榮譽。」大讚這位資深前輩是一位真正的傳奇和英雄,「能夠成為他的隊友真是太好了。」

回顧自己當初決定重返波士頓到如今成為總冠軍成員,霍佛德表示,「我永遠不會忘記(前任總管)安吉(Danny Ainge)告訴我的,『在波士頓贏下一切是無與倫比的。』這很特別。」

被問到是否想再添一枚冠軍戒時,霍佛德笑說,「是的,那會很甜美。」他也將現役「無冕王」頭銜交接給哈登,哈登生涯打了166場季後賽依舊無冠。

"I'll never forget what Danny Ainge told me... 'there's nothing like winning in Boston'... It's special."



Al Horford reflects on his decision to come to Boston and now winning his first championship pic.twitter.com/Ou0PsT5nA7