霍佛德苦熬17年奪冠！布朗讚傳奇　將現役「無冕王」交接給哈登

After 17 seasons and 186 #NBAPlayoffs games, Al Horford is officially an NBA champion pic.twitter.com/0QcRAx6m29 — NBA TV (@NBATV) June 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

38歲長人霍佛德(Al Horford)在NBA打滾17年，征戰了186場季後賽，終於在今(18)日奪下總冠軍，將現役「無冕王」頭銜交接給哈登(James Harden)。霍佛德捧著歐布萊恩金盃時不斷發出「哇」的讚嘆聲，拿下FMVP的布朗(Jaylen Brown)大讚前輩是傳奇，「沒有人比他更值得這個榮譽。」

▲塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

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身為2007年探花，霍佛德生涯前9季都待在發跡球隊老鷹，是陣中的不動中鋒，曾在2015年幫助亞特蘭大打進東區冠軍賽，但遭曾經的「東區霸主」詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士4戰橫掃。

霍佛德2016-17賽季改披塞爾提克戰袍，2019年夏天為尋求更大的合約而自請離隊，輾轉效力七六人、雷霆後，繞了一圈又在2021年的華克(Kemba Walker)交易案中回鍋。

他前後共替綠衫軍打了6個賽季，今年6月3日剛滿38歲，一直在尋求生涯首冠的他，今年終於與比他小了10歲以上的「雙J組合」坦圖(Jayson Tatum)、布朗攜手捧起歐布萊恩金盃，他興奮揮舞著雙手，親吻總冠軍獎盃，為了這一刻他苦等了17年。

▲塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

站在霍佛德身旁的隊友，以及TD花園滿場的球迷都替他開心，贏得FMVP殊榮的布朗更說， 「沒有人比霍佛德更值得這個榮譽。」大讚這位資深前輩是一位真正的傳奇和英雄，「能夠成為他的隊友真是太好了。」

回顧自己當初決定重返波士頓到如今成為總冠軍成員，霍佛德表示，「我永遠不會忘記(前任總管)安吉(Danny Ainge)告訴我的，『在波士頓贏下一切是無與倫比的。』這很特別。」

被問到是否想再添一枚冠軍戒時，霍佛德笑說，「是的，那會很甜美。」他也將現役「無冕王」頭銜交接給哈登，哈登生涯打了166場季後賽依舊無冠。