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台日交流加深合作！2國自由車協會締結姊妹會

▲台灣96自行車協會與日本沖繩縣自轉車競技連盟締結姊妹會。（圖／96聯賽提供）

▲台灣96自行車協會與日本沖繩縣自轉車競技連盟締結姊妹會。（圖／96聯賽提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣96自行車協會與日本沖縄県自転車競技連盟於16日正式結為姊妹會，在上千車友的見證下順利完成儀式，在台灣96自行車協會理事長楊倩玉的帶領下，與沖縄県自転車競技連盟會長津留崎由文相互簽約，未來雙方協會將致力於傳遞文化、經濟、教育和運動員發展等廣泛領域的交流，進一步發展並加深相互了解與合作，傳遞台灣自由車文化。

96聯賽第三站台北天母站16日圓滿落幕，這是睽違14年再次於天母舉辦繞圈賽。賽事在百名交警的協助下順利完成，即便不是中華隊國手，也能在台北市區街頭飆速，廣受車友好評。未來，想要參加城市繞圈賽的車友們不用到處找點，在台灣便能享受高水準的賽事。

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沖縄県自転車競技連盟會長津留崎由文在受訪時表示，「親眼見證這麼大型自由車比賽內心非常感動，我能理解舉辦城市繞圈賽的困難點。在這次比賽中，所有人表現都非常專業，整個賽事有秩序地進行，使得活動順利完成，我感到十分欣慰，也期望能夠持續辦下去，並且在未來能夠舉辦更盛大的比賽。」

談到天母繞圈賽與環沖繩賽的風氣和感受，津留崎由文再次給予96聯賽極大的肯定，「96聯賽的規模越來越大，這非常值得我們學習。在滿足車友需求方面，96聯賽做得非常出色，是我們的榜樣，也是我們可以學習的地方，我們看到台灣在舉辦這類大型賽事方面的專業和熱情，讓我們深受啟發。」

津留崎由文進一步表示，「我們希望通過雙方的互相參賽，讓更多的沖繩車友來參加這些賽事，進行深度交流並創造更多機會。同時，我們也希望台灣車友能來沖繩觀光兼運動，與我們的選手交流學習，共同進步。」

此外，津留崎由文透露，未來他計劃親自來台挑選種子選手，進一步促進雙方的合作機會。他表示：「我們協會的理念是推廣自行車運動、進行指導及研究。近年來，我們感受到台灣自行車活動越來越熱絡，期盼未來台日之間在自行車競技上能有更多的交流和合作，我們也為培養職業車手而感到自豪，相信這是兩國自行車運動發展的一大步。」

96活動不僅有精彩刺激的競賽還有超過900人參與的96Heroes市民挑戰組，路線全場71公里、總爬升1569公尺，從天母運動公園出發，車友沿途經過小油坑、金山、風櫃嘴等北部知名景點，共吸引來自馬來西亞、日本、西班牙、法國、美國、南非等12國參與，其中最大車手68歲、最小12歲。吸引單車網紅「兔女郎髮香團」一起參加騎行，為賽事增添了亮點和趣味。參賽者們只要拍到兔女郎的身影，就有機會參加終點抽獎活動，贏取豐富獎品，增加賽事趣味性與互動性，讓每位參與者都能享受、有吃又有拿。

96聯賽提供高水準的競賽平台，吸引了大量車友和自由車愛好者前來參與。賽事的成功舉辦不僅帶動了當地的消費，成為最好的城市行銷案例，充分展示全台最高級別聯賽的魅力。

關鍵字： 自由車96聯賽

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