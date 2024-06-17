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巴黎奧運好手亮相！林昀儒、黃筱雯備戰加緊腳步

▲奧運桌球國手林昀儒、拳擊國手黃筱雯、羽球國手李洋、王齊麟。（圖／記者簡名杉攝）

▲奧運桌球國手林昀儒。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

距離2024巴黎奧運開幕僅剩一個多月的時間，叩關奧運殿堂的台灣好手正積極備戰當中，台灣桌球一哥林昀儒、拳擊好手黃筱雯今(17)日共同出席巴黎奧運轉播記者會，兩人也在會後談論到自己現在的備戰狀況。

▲奧運桌球國手林昀儒、拳擊國手黃筱雯、羽球國手李洋、王齊麟。（圖／記者簡名杉攝）

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▲奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者簡名杉攝）

在東京奧運摘下女子拳擊51公斤級銅牌的黃筱雯，透露會在奧運前到日本、韓國移地訓練，她透露會跟學弟甘家葳一起出發，會到日本東京的一所大學跟當地的同量級選手訓練，到韓國則是會跟其他亞洲拳擊強國的選手一同參加訓練營。

這次奧運的拳擊代表隊陣容龐大，除了黃筱雯、甘家葳之外，陳念琴、吳詩儀、林郁婷以及賴主恩皆已經取得奧運資格，黃筱雯指出，這次這麼多人一起參加，感覺比較不會孤單，還有戰友可以一起並肩作戰。

東京奧運打下混雙銅牌的林昀儒則指出，奧運前會先到泰國曼谷參加一站挑戰賽，作為奧運前的最後備戰，最近都是在國訓中心訓練為主，自己很久沒有這樣長時間訓練的課表，感覺各方面都越來越好。

這次的奧運主辦國在人生地不熟的巴黎，林昀儒指出上次東京奧運因為疫情的緣故並沒有開放觀眾，這次必須要熟悉有觀眾的情況，並外包含時差、食物也必須適應，先前曾效力德國聯賽的他指出，因為德國、法國都在歐洲，氣氛應該會比較相似，當時的經驗應該對接下來的奧運會有些幫助。
 

關鍵字： 林昀儒黃筱雯奧運

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