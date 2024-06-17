洋基一壘手瑞佐碰撞傷退！　總教練：右下臂多處疼痛

Anthony Rizzo left the game after this collision at first base. pic.twitter.com/ee4gurvVFR — ESPN (@espn) June 17, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

本季狀況不佳的洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），在今天（17日）對紅襪的比賽中，跑壘與對手發生碰撞，因此提前離場。總教練目前說明瑞佐初步檢查結果是右下臂受傷，將進行更細部檢查。

事情發生在7局上，洋基一、二壘有人，輪到瑞佐面對紅襪左投柏納帝諾（Brennan Bernardino），他擊出一壘方向滾地球，一壘手史密斯（Dominic Smith）接到球後先看向二壘，發現來不及之後轉身傳往一壘，沒想到柏納帝諾與瑞佐發生碰撞，瑞佐在地上滾了幾圈後才停下，並躺在地上握著自己的右手臂，洋基也讓他退場，換上卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）代跑。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們看看情況，初步影像顯示沒什麼大問題，但他的右下臂有多處疼痛，明天他會進行更多檢查，看看到底是什麼問題。」

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34歲的瑞佐本季打擊率為0.223，有8支全壘打和28分打點，這是他在洋基的第3年完整賽季，這次受傷讓人想起去年他與被小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）在一壘的碰撞，最終因為腦震盪影響而提前結束賽季。

瑞佐下場時洋基只落後1分，但紅襪7、8局攻下5分，終場以6分優勢獲勝；而紅襪在本場比賽中盜壘成功9次，除了是本季大聯盟單場最多，也是紅襪隊史最多。

洋基隊近4場比賽中輸了3場，目前戰績為50勝24敗，在美聯東區排名第1。

▲洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）因碰撞受傷。（圖／達志影像／美聯社）