柏安力過世震驚中職　陳連宏憶過往：教學方式不同於他人

▲柏安力 。（圖／資料照）

記者歐建智／台北報導

前統一獅和富邦悍將的外籍打擊教練柏安力（Michael Brumley）因連環車禍過世，過去曾在統一獅同隊的富邦悍將基地統籌教練陳連宏聽到消息後非常震驚，他表示：「柏安力的眼光獨特，他的教學方式不同於其他人，他是個好人。」

柏安力在16日車禍中喪生，享壽61歲。2016年擔任中華職棒統一獅隊打擊教練，2018年到2020年擔任富邦悍將客座打擊教練，他的兒子羅根（Logan Brumley）在2019年到2021年在富邦悍將擔任打擊教練。

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當年柏安力在台灣任教時，他的兒子羅根也曾陪同他來台，兩人一起擔任教練。當得知柏安力的過世消息，統一獅教練團在新莊看測試會時都感到相當震驚。

▲陳連宏。（圖／記者黃克翔攝）

陳連宏表示，在柏安力擔任統一獅教練時，就曾對球團推薦這位教練，柏安力的教學方式獨特，比較追求仰角，自己也從旁學習。

陳連宏表示，柏安力擔任統一獅教練時，總教練是郭泰源，自己是首席教練，他們都會跟在柏安力身邊學習。

他說：「柏安力對選手的教學並不嚴格，但他會進行一對一的指導，他的指導方式清晰明瞭，他在季中的調整也有一套，他的眼光獨特，他是個好人。」

富邦悍將2018年秋訓有請柏安力來當短期客座教練，隔年原本還想請他來，但他已跟勇士簽約，後來由他的兒子羅根來台，

陳連宏表示，柏安力離開台灣後，有時候也會再回來走一走，兩人有時會一起吃飯，「2016年到美國教士隊見習的時候，有時候也會來看我。」