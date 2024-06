大谷翔平本季第2次雙響砲！　讚賞與教練溝通成效

SHOHEI OHTANI GOES DEEP AGAIN! pic.twitter.com/POt72l2rdm

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天(17日)在主場對戰堪薩斯皇家的比賽中,敲出本季第2次單場雙響砲,更有一發飛行距離長達451英尺(約137.4公尺)的全壘打,他也提到這是與教練團溝通的成效。

大谷翔平在3局下敲出中左外野方向全壘打,初速114.3英里(約183.9公里)、飛行距離451英尺(約137.4公尺),賽後他也表示,「打到那個方向飛得這麼遠,應該是狀態不錯的表現,所以感覺很好。」

他提到最近滾地球較多,近期也修正了打擊動作,「第一次加入這支球隊,第一次和這些教練合作,首先最重要的是溝通,了解自己的打擊感覺和外界看法,這些都是通過每天的討論和各種嘗試來進行的。」

451 feet to the opposite field. ???? Shohei Ohtani is built different. ???? pic.twitter.com/mY7msgDe2t

提到新球隊和新教練,大谷也有獲得新的啟發,「每個人的想法不同,不是所有東西都適用於每個人,我認為首先需要透過溝通來對比自己的感覺和外界的觀察。」

不過道奇開路先鋒貝茲(Mookie Betts)在7局下因觸身球砸中左手造成骨折,將缺陣一段時間,大谷也對此表示,「對整個球隊來說,這是艱難的時刻。貝茲是一名不可或缺的球員,不過事情已經發生,我們只能祈禱他能早日康復,同時努力去彌補他的空缺。」

Mookie Betts exited the game after being hit in the hand with a 98mph fastball pic.twitter.com/lmRB3571Tt