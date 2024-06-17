大谷翔平本季第2次雙響砲！　讚賞與教練溝通成效

SHOHEI OHTANI GOES DEEP AGAIN! pic.twitter.com/POt72l2rdm — MLB (@MLB) June 16, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天（17日）在主場對戰堪薩斯皇家的比賽中，敲出本季第2次單場雙響砲，更有一發飛行距離長達451英尺（約137.4公尺）的全壘打，他也提到這是與教練團溝通的成效。

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大谷翔平在3局下敲出中左外野方向全壘打，初速114.3英里（約183.9公里）、飛行距離451英尺（約137.4公尺），賽後他也表示，「打到那個方向飛得這麼遠，應該是狀態不錯的表現，所以感覺很好。」

他提到最近滾地球較多，近期也修正了打擊動作，「第一次加入這支球隊，第一次和這些教練合作，首先最重要的是溝通，了解自己的打擊感覺和外界看法，這些都是通過每天的討論和各種嘗試來進行的。」

451 feet to the opposite field. ????



Shohei Ohtani is built different. ???? pic.twitter.com/mY7msgDe2t — MLB (@MLB) June 16, 2024

提到新球隊和新教練，大谷也有獲得新的啟發，「每個人的想法不同，不是所有東西都適用於每個人，我認為首先需要透過溝通來對比自己的感覺和外界的觀察。」

不過道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）在7局下因觸身球砸中左手造成骨折，將缺陣一段時間，大谷也對此表示，「對整個球隊來說，這是艱難的時刻。貝茲是一名不可或缺的球員，不過事情已經發生，我們只能祈禱他能早日康復，同時努力去彌補他的空缺。」

Mookie Betts exited the game after being hit in the hand with a 98mph fastball pic.twitter.com/lmRB3571Tt — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 16, 2024

被問到有可能遞補貝茲開路先鋒的位子，大谷也表示，「當關鍵球員缺席時，打線的策略和順序都會有所變化，這需要全隊一起去補位。」

道奇日籍先發山本由伸，今天也因右肩旋轉肌袖拉傷進傷兵名單，大谷認為山本能在情況更加惡化前休息是件好事，也希望他能順利康復，「每場比賽，他都付出了比別人更多的努力，我認為這不是照顧不周的問題，他一直全力以赴，看到他這樣努力，非常令人佩服。他本人才是最感到遺憾的，但我們會全力支持他，期待他早日回到最佳狀態。」

▲道奇隊山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）