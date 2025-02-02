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韓職「紀錄製造機」金倒永加薪400%破紀錄　展望2025霸氣宣言

▲▼世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓媒《體育首爾》形容金倒永書寫了KBO聯賽的新歷史，他在去年8月15日於首爾高尺洞巨蛋，轟出全壘打完成了最年輕且最少場比賽的「30-30」里程碑。金倒永加薪400％受到熱議，他表示，「我會努力成為10億也不嫌多的選手。」

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韓職史上第九次出現30全壘打-30盜壘，也是第七位達成此紀錄的選手。金倒永出生於光州，三級棒球都在光州發展，於2022年KBO新秀選秀第一輪被起亞虎選中，進入職業第三年便達成了這一偉大紀錄。

金倒永是去年職棒中最閃耀的選手，不但達成了韓職首次單月10全壘打、10盜壘，還有史上最少打席完全打擊，甚至最年輕、最少比賽30轟30盜壘等紀錄。

在141場比賽中，金度映以0.347的打擊率、38全壘打、40盜壘、OPS 1.067的驚人表現，將起亞虎帶回了時隔7年的韓國大賽冠軍，並橫掃了正規賽季最有價值球員 (MVP)、金手套獎 (三壘手部門) 等各項獎項。

在參加春訓前，金倒永又創下了另一項紀錄。去年 (1億韓元) 的年薪相比，今年簽下了4億韓元的合約，創下了KBO聯賽四年級生年薪新紀錄，超越了李政厚 (舊金山巨人) 在Kiwoom英雄隊時創下的3億9000萬韓元。加薪後在球隊官方影片中，金倒永表示，「我會努力成為10億也不嫌多的選手。」這番話引起了話題。

金倒永後續受訪解釋道，「當時說的是我想要達成的高額目標。希望粉絲們能因此感到更安心。這是一份需要評價的工作，只要表現出色，這樣的紀錄自然會跟隨而來。我會努力。」

金倒永為了即將到來的2025賽季，於1月23日登上了飛往美國的飛機。在一軍春訓營所在地美國加利福尼亞州爾灣進行訓練。期待他在新賽季中繼續展現「成長型老虎」的風采。在2025賽季將再次挑戰去年遺憾失敗的單季40全壘打-40盜壘，並為球隊連霸貢獻力量。能否完成另一個MVP賽季，備受矚目。

關鍵字： 棒球韓職金倒永KBO起亞虎

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