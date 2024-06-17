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U23楊閔貽克服落選挫折再拚選秀　旅美好手鄭宗哲信心加持

▲U23培訓隊楊閔貽。（圖／球迷提供）

▲U23培訓隊楊閔貽。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台體大四二壘手楊閔貽經歷兩次選秀落選仍不放棄，今年再次挑戰職棒選秀，旅美好手鄭宗哲給予信心鼓勵，前兄弟總教練林威助客座指導提點心態，讓他提升技術與心理層面。

堅持信念挑戰職棒，楊閔貽坦言，「一開始打球就把目標設定在不斷挑戰完成夢想，今年成績比較好，對我來說是很重要的一年，把握出賽機會，台體總教練（林宗毅）給我很多機會，更能放開來表現自己。」

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落選後沒有太多挫折，重拾球棒不斷特打，春季聯賽打擊率來到4成，10支安打中有4支二壘安打，長打率.560。楊閔貽提到，大四課程較少，包含林宗毅教練等，都會陪我利用早上時間特打，提醒我要先了解自己是什麼型態打者，不是一直追求長打，把特色發揮出來。今年林威助擔任客座教練，對攻擊策略以及心態上給予了許多提醒，做自己能範圍內的事情，發揮所長。

楊閔貽原本鎮守游擊，從亞洲青少棒賽遇到馬傑森、升上普門中學遇到鄭宗哲，來到台體又有永田颯太郎，多年來以二壘手身份居多，不過大四這一年，教練團鼓勵下重回游擊崗位，挑戰自我。

而過去這些搭擋也成為最佳「顧問」，給予很多鼓勵與建議，楊閔貽透露，「向宗哲請教很多，腳步移動等，他都會打電話關心我，非常感謝他。其實他給我很多信心，總是說『你真的不差』，要我相信自己，在心態上給我很多建議，至於永田則他在游擊接球的拚勁感染了我，每一顆球都想要碰到手套。」

自2017年參加U15亞洲青少棒錦標賽後，再次入選中華培訓隊即將出征U23世界盃，讓楊閔貽相當興奮，集訓過程中與職棒二軍比賽也收穫很多，與富邦悍將二軍交手時，對戰蘇杰恩掃出反方向二壘安打，從這場比賽的內容上，可以看出他這一年來打擊技術的提升。

楊閔貽的父親設立「哇來棒球比賽直播」頻道，除了記錄兒子成長過程之外，也提供了基層球員的家長一個更多的管道來關心他們的孩子。楊閔貽坦言，「一開始高中時他們來直播，很怕自己表現不好，自己會給自己壓力，爸媽都說，不要擔心，好好享受棒球，直播是記錄成長階段，他們一路都很支持我，讓我堅持到現在。」

父親的頻道在球界小有名氣，楊閔貽說，「因為他們待人親切，所以大家也對我很好，有時候覺得『楊爸』比我還要紅，因為很多人知道楊爸，不知道他的兒子是誰。」提振信心再次選秀，家人是最大的後盾，楊閔貽表示，「今年打出成績希望可以如願，接下來年紀越來越大，也越來越不吃香，好好把握機會。」

▲U23培訓隊楊閔貽。（圖／球迷提供）

▲U23培訓隊楊閔貽。（圖／球迷提供）

關鍵字： 選秀職棒楊閔貽台體大打擊技術

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