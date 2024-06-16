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「沒人會因此受傷！」　嘴綠聽聞K湯退追勇士一笑置之

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

「K湯去哪兒」今年暑假正式上演，金州勇士明星後衛湯普森(Klay Thompson)賽季結束後跟球團約滿重獲自由身，近期湯普森被發現退追勇士隊IG、刪掉奪冠時跟柯瑞(Stephen Curry)的合照，似乎被認為「走定了」，然而勇士隊友「嘴綠」格林(Draymond Green)聽聞此消息卻一笑置之，直言不會有人因為這件事情而受傷。

湯普森與勇士卡關的原因，最主要還是因為他近年表現下滑，又獅子大開口跟球團索求大約，導致雙方對於合約價碼始終談不攏，不過近期傳出奧蘭多魔術有意延攬這位冠軍後衛，湯普森也被抓到，IG退追勇士隊之後，開始追蹤魔術隊新星班凱羅(Paolo Banchero)，似乎頗有跟魔術「眉來眼去」的意味，另外除了魔術外，還有奧克拉荷馬雷霆、費城76人等球隊都傳出想把他納入陣中。

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跟湯普森一起拿下四冠的明星大前鋒「嘴綠」，看到有人把湯普森退追球隊拿出來大作文章，不滿出面開砲，他在自己的訪談節目中直言，「我覺得這真的非常可笑，我知道大家都想要看我們因為這件事情受傷還是怎樣的，但這並不會發生，這太好笑了！」

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 嘴綠勇士K湯

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