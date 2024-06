「沒人會因此受傷！」　嘴綠聽聞K湯退追勇士一笑置之

▲勇士湯普森、格林。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

「K湯去哪兒」今年暑假正式上演,金州勇士明星後衛湯普森(Klay Thompson)賽季結束後跟球團約滿重獲自由身,近期湯普森被發現退追勇士隊IG、刪掉奪冠時跟柯瑞(Stephen Curry)的合照,似乎被認為「走定了」,然而勇士隊友「嘴綠」格林(Draymond Green)聽聞此消息卻一笑置之,直言不會有人因為這件事情而受傷。

湯普森與勇士卡關的原因,最主要還是因為他近年表現下滑,又獅子大開口跟球團索求大約,導致雙方對於合約價碼始終談不攏,不過近期傳出奧蘭多魔術有意延攬這位冠軍後衛,湯普森也被抓到,IG退追勇士隊之後,開始追蹤魔術隊新星班凱羅(Paolo Banchero),似乎頗有跟魔術「眉來眼去」的意味,另外除了魔術外,還有奧克拉荷馬雷霆、費城76人等球隊都傳出想把他納入陣中。

