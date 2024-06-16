談選秀不分投手、野手　洪一中現金句：我只要好手！

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／新北報導

今年賽季的中華職棒新人球員選拔測試會，將於明(17)日展開，距離28日的選秀會也已經不到兩週的時間，手握榜眼籤的台鋼雄鷹，會納入哪位好手引人熱議，雄鷹主帥洪一中對於即將到來的選秀會坦言「沒有想法」，而會優先選入投手還是野手？洪總笑說「都需要」，還冒出金句，「不管是投手還是野手，我只要好手！」

對於選秀會的規劃，洪總口風很緊，「沒有想法，腦袋一片空白，交給球探就好，我們相信專業。」坦言自己沒有每天跟著看所有球員資訊，會交給球探來統整，而預計會選進投手還是野手？洪總說「全部都需要」，更直言，「不管是投手還是野手，我只要好手！」

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「當你投手好的時候就覺得野手不夠，當你投手不好的時候就覺得野手有狀況，棒球常常發生這種事。」洪總坦言，也指出棒球場上的事情無法預調，明明覺得自己投手陣容不錯，但有時候就投不出表現，覺得打者陷入低潮，近期卻開始上演「煙火秀」。

而談到球隊擺脫前幾個月的低潮後，近期慢慢步入正軌，斬獲4連勝佳績，洪總認為球員們對於球隊的陌生感，比起開季來說越來越減少，並指出球員一開始很怕失敗，但是失敗很多次之後已經開始慢慢適應。

洪總強調，「我有跟他們講說，你不要覺得自己很厲害，打不到球壓力很大，你們本來就不夠厲害，哪有什麼壓力，打不好就是比別人差，不是因為壓力打不好的，就算沒有壓力你們也打不好，不要把自己想得太重要、太好，打不好就再去練就好。」指出球員不該把打不好當成「壓力」，而是必須視為「理所當然」，棒球就是個失敗率高的運動，再好的選手都會有低潮，打不好就再去練習就好。