運動雲

>

談選秀不分投手、野手　洪一中現金句：我只要好手！

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／新北報導

今年賽季的中華職棒新人球員選拔測試會，將於明(17)日展開，距離28日的選秀會也已經不到兩週的時間，手握榜眼籤的台鋼雄鷹，會納入哪位好手引人熱議，雄鷹主帥洪一中對於即將到來的選秀會坦言「沒有想法」，而會優先選入投手還是野手？洪總笑說「都需要」，還冒出金句，「不管是投手還是野手，我只要好手！」

對於選秀會的規劃，洪總口風很緊，「沒有想法，腦袋一片空白，交給球探就好，我們相信專業。」坦言自己沒有每天跟著看所有球員資訊，會交給球探來統整，而預計會選進投手還是野手？洪總說「全部都需要」，更直言，「不管是投手還是野手，我只要好手！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「當你投手好的時候就覺得野手不夠，當你投手不好的時候就覺得野手有狀況，棒球常常發生這種事。」洪總坦言，也指出棒球場上的事情無法預調，明明覺得自己投手陣容不錯，但有時候就投不出表現，覺得打者陷入低潮，近期卻開始上演「煙火秀」。

而談到球隊擺脫前幾個月的低潮後，近期慢慢步入正軌，斬獲4連勝佳績，洪總認為球員們對於球隊的陌生感，比起開季來說越來越減少，並指出球員一開始很怕失敗，但是失敗很多次之後已經開始慢慢適應。

洪總強調，「我有跟他們講說，你不要覺得自己很厲害，打不到球壓力很大，你們本來就不夠厲害，哪有什麼壓力，打不好就是比別人差，不是因為壓力打不好的，就算沒有壓力你們也打不好，不要把自己想得太重要、太好，打不好就再去練就好。」指出球員不該把打不好當成「壓力」，而是必須視為「理所當然」，棒球就是個失敗率高的運動，再好的選手都會有低潮，打不好就再去練習就好。

關鍵字： 洪一中台鋼雄鷹中職選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

熱門新聞

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚

2踢掉吳芳嫺？　詹詠然親自回應了

3網傳悍將道鉑戈因傷報銷　陳金鋒說明傷情

4中職雙北三地同日開打　47960人締紀錄

5「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄

最新新聞

1火腿女孩來台嬌喊想吃「芒果冰」

2陳俊秀一句話提點岳東華致勝安

3魔鷹打很遠　廖任磊201對決

4U15中華隊培訓隊名單出爐

5巴黎奧運剩不到2個月！塞納河水質仍不合格

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366