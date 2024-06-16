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陳傑憲化身迷弟說糸井嘉男就像「歐爸」　平野惠一盛讚體態管理

▲▼平野惠一、呂彥青與糸井嘉男合影。（圖／中信兄弟提供）

▲▼平野惠一、呂彥青與糸井嘉男合影。（圖／中信兄弟提供）

▲▼平野惠一、呂彥青與糸井嘉男合影。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟「阪神甲子園球場」主題日，邀請阪神OB糸井嘉男來台，兄弟總教練平野惠一盛讚這位退役的學弟身材保持很好，連統一獅球星陳傑憲也直呼，身材不錯、打擊有魅力又長得帥，很像「歐爸」，與潘傑楷一起化身迷弟與他合照。

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糸井嘉男在日職有「筋肉男」稱號，參與兄弟賽前練習並與平野惠一話家常，平野惠一表示，「很久沒看到他很開心，看到他還是很用心身體管理，每天喝高蛋白很厲害，不知道現在目標是什麼。」

糸井嘉男在媒體上發言有時候很無厘頭，但平野直言，「他在跑、打、守都是頂尖球員，尤其棄投從打很厲害，24小時都為棒球付出的選手。跟媒體看到的形象很不一樣，可能是故意的人設，其實他很聰明，棒球打得好不可能頭腦不好。」

前阪神投手呂彥青在二軍也遇過糸井嘉男，特別上前打招呼，呂彥青說，「春訓有遇過，很久沒見，他私底下就很隨和，在場上就把球打過牆。他在二軍通常是受傷期，很少現場看他上場比賽，在電視上才會看到他的表現，是一位一上場就會給對手致命一擊的打者。」

陳傑憲透過平野惠一牽線也上前與糸井嘉男互動，陳傑憲表示，其實是潘傑楷先注意到他，就一起過去，「他很有名，是在日本唸高中就注意的強打，是我的偶像。身材好又帥的「歐巴」類型的球員，他的打擊真的很強。」

▲▼潘傑楷、陳傑憲與糸井嘉男合照。（圖／統一獅提供）

▲▼陳傑憲（上右）、潘傑楷（下右）與糸井嘉男（左）合照。（圖／統一獅提供）

▲▼潘傑楷、陳傑憲與糸井嘉男合照。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 糸井嘉男平野惠一呂彥青陳傑憲打擊技巧

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