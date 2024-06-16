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林振瑋優質先發第4勝　李灝宇雙安雙盜、鄭宗哲同場先發也敲安

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

記者楊舒帆／綜合報導

紅雀1A林振瑋16日（台灣時間）對戰紅人1A，先發6局失2分，以優質先發的內容，拿下本季第4勝。鄭宗哲、李灝宇2A同場先發都敲安打。

林振瑋的隊友1局上就先攻下3分，讓他吃下定心丸，1局下被敲場地二壘安打，隨後連解決3人，不過對方利用高飛犧牲打進帳1分。2局下回穩飆三振，捕手演出盜壘阻殺形成變相3上3下，3局下以安打、保送讓對方攻佔得點圈，再連續解決3名打者化解危機。4局下保送後挨長打掉第2分，隨後連兩局順利過關都無失分。

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林振瑋主投6局，用了89球，其中包含56顆好球，被敲5安打，有3次保送，奪5次三振，失2分。最終紅雀1A以7比2獲勝，林振瑋本季第5次優質先發，奪第4勝，防禦率降至3.20。

老虎2A李灝宇擔任先發二壘手排第2棒，前兩打席熄火，5局上第三打席敲安打還跑出盜壘成功，並利用隊友高飛犧牲打跑回1分。他在7局上第四打席也敲安打，又跑出盜壘成功，此站5打數2安打，單場雙盜壘，累計8盜，打擊率.295。

海盜2A鄭宗哲與李灝宇同場先發，扛開路先鋒鎮守游擊，首打席獲得保送，第二打席利用對方失誤上壘，再靠隊友開轟跑回1分。他在8局下適時安打將比數追成7比8，9局下海盜2A靠再見全壘打以11比8獲勝。鄭宗哲4打數1安打，貢獻1打點、1得分，有1次保送，打擊率.221。

關鍵字： 棒球林振瑋紅雀1A紅人1A優質先發

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