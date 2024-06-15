中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

▲▼中信兄弟今日起在台北大巨蛋舉辦阪神日主題週活動，球迷進場情況相當踴躍，球團公布最終進場人數為32988，刷新中職史上最高票房紀錄，成為首支破3萬人進場的中職球隊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒15日是台北大巨蛋、新莊球場、天母球場，雙北3個球場同日三地開打，在中信兄弟在台北大巨蛋締造單場最多32988人紀錄下，雙北同日有47960位觀眾也是新高。

今天中信兄弟在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日-100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，請來日職前阪神隊球員金本知憲開球，阪神啦啦隊女孩也來應援，並用甲子園球場播報員的日式播報。

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中信兄弟宣布有32988人進場，打破中職單場最多觀眾人數的紀錄，票房收入超過2800萬，商品進帳1千萬左右。

▲中信兄弟今日起在台北大巨蛋舉辦阪神日主題週活動，球迷進場情況相當踴躍，球團公布最終進場人數為3萬2988，刷新中職史上最高票房紀錄，成為首支破3萬人進場的中職球隊。（圖／記者李毓康攝）

富邦悍將15日在新莊球場舉辦「日本祭」，由Fubon Angels和日本職棒火腿隊啦啦fighter girl 帶來精彩的聯合開場舞，並由杉谷拳士為比賽開球，有7081人進場。

天母球場由味全龍主場舉辦「品客日」，今天對戰樂天桃猿則有7891位觀眾。

▲富邦悍將日本祭。（圖／富邦悍將提供）

今天是中職在4月4日之後，再度有台北大巨蛋、天母及新莊單日三地同時開打，3地合計有47960位觀眾締造雙北單日最多觀眾人數紀錄。

雙北之前單日最多觀眾是4月4日雙北首次同日三地開打，大巨蛋25942人、天母4575人、新莊8025人，合計38542人。

4月3日是雙北首次同日三地開打，合計31236人。而6月1日味全龍台北大巨蛋出戰中信兄弟有29688人，新莊富邦悍將主場對統一獅有5654人，雙北共有35342觀眾人數。