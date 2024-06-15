浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

Klay Thompson unfollowed the Warriors and removed Warriors content from 2022 championship on his IG pic.twitter.com/LddtUsEx9E — BrickWrld (@BrickWrld_) June 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士3巨頭之一湯普森(Klay Thompson)5年合約到期，卻遲遲沒能談妥續約，曾多次表明想當「終生勇士人」的K湯，今(15)日被發現取消追蹤勇士官方IG，還刪除了2年前贏得第4冠時與搭檔柯瑞(Stephen Curry)的合照，灣區播客節目主持人威拉德(Mark Willard)直言，「我想他走定了。」

▲勇士浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

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湯普森2019年簽下的1.89億美元合約今夏到期，儘管勇士想留人，卻希望在「合適的價格」下續約，至今沒有共識。34歲的K湯將恢復自由身，尋求在生涯結束前最後一紙大約。資深NBA記者阿米克(Sam Amico)披露，魔術、雷霆、七六人都將在自由市場追求這位4冠神射。

▲勇士浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

自2011年以首輪第11順位加盟勇士以來，湯普森已經在灣區待了13年，與他聯手超過10年的天王柯瑞在今年附加賽敗給國王後曾說，「我永遠無法想像自己和他們兩人(湯普森、格林)分開……我們一起經歷了那麼多。」不過他所不願發生的事，現在極有可能成真，「浪花兄弟」恐成絕響。

▲湯普森刪除的其中一張照片，是2022年贏得第4冠時與多年搭檔柯瑞的合照。（圖／翻攝自X／BrickWrld）

湯普森今日被發現取消追蹤勇士的官方IG，還刪除了2022年奪下第4冠時，與當年的FMVP柯瑞的合照，讓勇士迷很傷心，灣區播客節目主持人威拉德沉重表示，「我想這意味著一切，他走定了。」

柯瑞與湯普森2012-13賽季首度搭檔先發，一起打完一整個賽季，驚人的三分火力擦亮了「浪花兄弟」的招牌，多年來都是對手最大的夢魘之一。當湯普森2020年底準備從左膝前十字韌帶傷勢中復出，卻又撕裂右腳阿基里斯腱時，聽到消息的柯瑞心碎哭了，足見兩人的兄弟情誼。

但湯普森本季因合約談不攏，心情大受影響，季中因表現持續低迷被降為替補，他本季僅繳出場均17.9分，這是自2013-14賽季以來，他首次單季場均得分低於20分。

▲勇士3巨頭左起湯普森、柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）