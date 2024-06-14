快訊／本壘攻防又出狀況！林辰勳相撞李宗賢　肋骨受傷退場

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記者簡名杉／新北報導

▲林辰勳、李宗賢本壘前相撞。（圖／富邦悍將提供）

味全龍今(14)日客場踢館富邦悍將，首局兩隊又在「本壘攻防」出狀況，因為龍隊捕手林辰勳在跑壘路徑接到回傳球，要奔回本壘的跑者李宗賢煞車不及，兩人相撞，林辰勳因此倒地久久不起，被隊友攙扶下場，而最終本次裁判判定是李宗賢遭觸殺出局，引發悍將教練團不滿出面抗議。

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1局下半，靠著二壘安打及隊友推進，站上三壘的悍將李宗賢，本想靠著下一棒王正棠的中外野飛球跑回本壘得分，但龍隊中外野手郭天信接球後直傳本壘，球直接進捕手林辰勳手套，由於林辰勳站在本壘與三壘的跑壘路徑上接到球，導致他與奔向本壘煞車不及的李宗賢相撞，倒地久久不起，靠著隊友的攙扶才退場。

最終這次攻防，裁判原本判決跑壘員遭觸殺出局，經過重播審視後，依舊維持原判，引發悍將教練團不滿抗議，因為5月底聯盟曾召開會議討論本壘攻防的「波西條款」，並作出完整解釋，「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑，若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」

▲悍將教練團出面抗議。（圖／富邦悍將提供）

新規定除了上述規則外，還強調「取消所有但書」，包含接球路徑預測，在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑，所以悍將教練團皆認為這次攻防有「妨礙跑壘」的嫌疑。

但是抗議無效，李宗賢依舊被判定出局，悍將錯失先馳得點機會，而被攙扶退場的龍隊捕手林辰勳就此退場，下個半局由蔣少宏接替他的位置上場代打，龍隊球團表示，林辰勳初步判定為肋骨受傷，當下已經馬上送醫治療。