運動雲

>

林凱威表現低迷下2軍　葉總點出：狀況不錯、但不穩定

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍後援投手林凱威本季狀況起伏，最近8次登板6度失分，共掉了多達11分，今(14)日被球隊降下二軍調整，球隊總教練葉君璋點出，就昨天的比賽來說，林凱威的狀況是好的，但是「好的不穩定」，相信他會慢慢調整回來。

林凱威前役出戰富邦悍將的比賽於8局下登板後援，手握2分領先的他，卻在兩人出局後被陳真轟出一發兩分彈，不僅吞下本季第4次救援失敗，也導致球隊被追平，葉總談到他昨天的表現，「以他的狀況來講算是好的，他只是好的不是太穩定這樣，這個應該就會慢慢調整回來，沒有太大問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年賽季林凱威24場出賽投了22局，防禦率5.32、每局被上壘率1.50，雙雙寫下生涯最慘，4次救援失敗也是他中職的生涯新高，跟前兩個球季的成績有不小落差，不過葉總認為，球員難免都會遇到這樣的狀況，只能趕快想辦法調整。

另外游擊手劉俊緯近期在關鍵時刻守備頻「凸槌」，葉總點出，劉俊緯年紀尚輕，目前球隊戰力還是需要他在一軍鎮守游擊防區，一定會讓他有喘息空間，但也希望他能趕快成長。

主砲三壘手劉基鴻今年賽季似乎也遇到「撞牆期」，打擊率.257僅優於新秀賽季，長打率更是從去年的.450直接砍掉近一成，剩下.364，葉君璋坦言，確實能感覺到他的狀況跟去年賽季有落差，但葉總指出，畢竟去年是劉基鴻表現最好的一季，以他的年紀有起伏都算很正常的事，希望他能趕快調整。

關鍵字： 葉君璋林凱威劉基鴻味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

熱門新聞

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹家姊妹闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

2游艾喆確定旅外　6月底前定案

3中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票

4江坤宇要命失誤葬送兄弟勝利

5富邦逆轉勝　鋒總：很好學習機會

最新新聞

1林凱威表現低迷下2軍　葉總提出想法

2陳金鋒點出球隊狀況不能只看短期

3招待500個警務家庭15日到天母看職棒

4接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

5李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366