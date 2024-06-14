林凱威表現低迷下2軍　葉總點出：狀況不錯、但不穩定

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍後援投手林凱威本季狀況起伏，最近8次登板6度失分，共掉了多達11分，今(14)日被球隊降下二軍調整，球隊總教練葉君璋點出，就昨天的比賽來說，林凱威的狀況是好的，但是「好的不穩定」，相信他會慢慢調整回來。

林凱威前役出戰富邦悍將的比賽於8局下登板後援，手握2分領先的他，卻在兩人出局後被陳真轟出一發兩分彈，不僅吞下本季第4次救援失敗，也導致球隊被追平，葉總談到他昨天的表現，「以他的狀況來講算是好的，他只是好的不是太穩定這樣，這個應該就會慢慢調整回來，沒有太大問題。」

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今年賽季林凱威24場出賽投了22局，防禦率5.32、每局被上壘率1.50，雙雙寫下生涯最慘，4次救援失敗也是他中職的生涯新高，跟前兩個球季的成績有不小落差，不過葉總認為，球員難免都會遇到這樣的狀況，只能趕快想辦法調整。

另外游擊手劉俊緯近期在關鍵時刻守備頻「凸槌」，葉總點出，劉俊緯年紀尚輕，目前球隊戰力還是需要他在一軍鎮守游擊防區，一定會讓他有喘息空間，但也希望他能趕快成長。

主砲三壘手劉基鴻今年賽季似乎也遇到「撞牆期」，打擊率.257僅優於新秀賽季，長打率更是從去年的.450直接砍掉近一成，剩下.364，葉君璋坦言，確實能感覺到他的狀況跟去年賽季有落差，但葉總指出，畢竟去年是劉基鴻表現最好的一季，以他的年紀有起伏都算很正常的事，希望他能趕快調整。