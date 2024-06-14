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把佐佐木麟太郎當做親兄弟　菊池雄星：我在大聯盟等著他

▲佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

當今日本高中棒球界最富盛名的莫過於現年19歲、來自菊池雄星、大谷翔平母校花卷東高校的佐佐木麟太郎，他在花卷東高校累積破紀錄的140轟，目前赴美就讀史丹佛大學，12日進行首場比賽，繳出單場雙安含一轟的表現，而大學長菊池雄星也發表了對佐佐木麟太郎的看法。

菊池雄星在12日對戰釀酒人隊的比賽中繳出5局5次三振、零失分的好成績，而同一天他的學弟佐佐木麟太郎在選秀聯盟特倫頓雷霆隊打出了他在美國的首支全壘打。

佐佐木麟太郎做了與菊池雄星不一樣的選擇；放棄了日本職棒選秀，選擇直接來到美國，並在史丹佛大學打NCAA棒球。如果佐佐木麟太郎留在日本打球，他就必須等待母球團放人給予機會，或是等到自己待滿9年後成為自由球員。

菊池雄星在12日獲得勝投，媒體詢問他跟佐佐木麟太郎的有關係，他說，「我的高中教練（佐佐木洋）為我做了很多事情，他是佐佐木麟太郎的父親，」

他再繼續說，「當我上高中時，佐佐木麟太郎才3歲，去年當他還在抉擇是去海外還是留下來被日職球隊選秀時，我時不時會給他一些建議。他對我來說就像一個小兄弟，我年輕時也花了一些時間照顧他。我的動力是繼續參加大聯盟比賽，直到他也進入大聯盟」。

佐佐木麟太郎在高中生涯中轟出了140支全壘打，打破了清宮幸太郎所保持的111支全壘打的紀錄，從球隊位置到身材，佐佐木麟太郎與菊池雄星完全不同，但菊池雄星希望維持兩人之間的友好聯繫。

「我這輩子從來沒有打過全壘打，所以我不知道打全壘打是什麼感覺，但他在日本打破了高中全壘打的紀錄，而我沒有轟出過」菊池說道，「當我在日職時，我一共打出3支安打。我把擊出安打的其中一根球棒送給了佐佐木麟太郎，並告訴他要努力超越我（指在NPB 中），但他還沒超越我，所以我們拭目以待」。

關鍵字： MLB佐佐木麟太郎菊池雄星

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