把佐佐木麟太郎當做親兄弟　菊池雄星：我在大聯盟等著他

▲佐佐木麟太郎。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

當今日本高中棒球界最富盛名的莫過於現年19歲、來自菊池雄星、大谷翔平母校花卷東高校的佐佐木麟太郎,他在花卷東高校累積破紀錄的140轟,目前赴美就讀史丹佛大學,12日進行首場比賽,繳出單場雙安含一轟的表現,而大學長菊池雄星也發表了對佐佐木麟太郎的看法。

Rintaro Sasaki could be the next Japanese baseball sensation. Yusei Kikuchi calls him a “little brother”. He remembers babysitting Sasaki in Japan.



Now, Kikuchi wants to pitch in the big leagues until Sasaki gets there.



My story: https://t.co/jDHzuyrnEG