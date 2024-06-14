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遺憾宣佈不打溫網　納達爾全力備戰巴黎奧運

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）日前在社交媒體上宣佈，為了能夠全力備戰巴黎奧運，他將跳過7月1日舉辦的溫布頓網球錦標賽，在巴黎奧運開打前僅會參加ATP250級別的瑞典博斯塔公開賽。

納達爾因臀部傷勢幾乎缺席了2023年的整個賽季，其中也包括去年溫網。經過幾次傷癒復出後還是未達最佳狀態，法網首輪遭今年亞軍茲韋列夫（Alexander Zverev）直落三盤擊敗，曾在2008、2010兩度奪下溫網冠軍頭銜的納達爾，今年則是因備戰奧運為由而缺席。

「在羅蘭.加洛斯賽後新聞發布會上，我被問到我的夏季賽程安排，自那時起，我一直在紅土場地上訓練，我宣佈將參加巴黎奧運，這也是我最後一次參加奧運會。」納達爾在社交媒體上撰文說道，「有了這個目標，我們相信對我的身體最好的辦法就是不要改變場地並繼續在紅土上比賽，正是因為這個原因，所以我將錯過今年在溫布頓舉行的錦標賽」。

「我很遺憾今年無法體驗這場令人驚嘆的賽事以及偉大氛圍，這種氛圍將永遠留在我的心中，並與所有一直給予我大力支持的英國球迷在一起。我會想念你們所有人」。

為了備戰奧運，納達爾將會在溫網結束後一週參加瑞典博斯塔ATP250級別的賽事出賽，此賽事場地為紅土場地，納達爾曾在2005年拿到冠軍，這一站也是他在奧運前的最後暖身，「這是一個我職業生涯早期參加過的比賽，我在那裡度過了一段美好的時光，無論是在場上還是場下，我期待著再次見到你們所有人」。

此外，納達爾曾在2008奪得奧運單打金牌，並於2016年奪得雙打金牌，他將與新加冕的法網冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）聯手參加奧運雙打比賽。

關鍵字： ATP巴黎奧運溫網納達爾

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