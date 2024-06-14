「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

Yikes. Hao-Yu Lee takes a 92mph fastball to the helmet. He appeared to be okay, but he did leave the game. pic.twitter.com/TmRG5LZoAQ — Tigers ML Report (@tigersMLreport) June 14, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

目前效力底特律老虎2A的「臺灣怪力男」李灝宇，在今天（14日）對戰匹茲堡海盜2A繳出雙安表現，但在最後一個打席遭到頭部觸身球後退場；同場出賽還有海盜2A的鄭宗哲，不過他4打數無安打，還苦吞2次三振，終場海盜2A以2比0擊敗老虎2A。

李灝宇6月狀況極佳，繳出打擊三圍0.385／0.458／0.769 ，並轟出4發全壘打、14分打點；昨天雖然沒有安打進帳，中斷連續3場敲安紀錄，不過本場首打席就敲出左外野方向二壘安打，第3打席再敲出左外野方向一壘安打，並在之後靠著投手2次暴投上三壘，可惜後續隊友未能將他送回本壘得分。

8局上，來到李灝宇本場第4打席，在1好1壞的情況下，被投手92英里（約148公里）速球打中頭部，李灝宇被擊中後直接倒地，教練跟防護員馬上前來關心，球隊選擇將他換下場。

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海盜2A鄭宗哲本場擔任先發1棒游擊手，4打數沒有敲安，吞下2次三振，在守備上表現穩健，成功與隊友策動2次雙殺，其中一次便是李灝宇在第2打席的雙殺打。

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）