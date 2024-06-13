奧運重返巴黎？梅西：現在很難考慮、目標是美洲盃

▲「阿根廷球王」梅西。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

去年離開「大巴黎」巴黎聖日爾曼，轉戰美職聯邁阿密國際的「阿根廷球王」梅西(Lionel Messi)，日前受訪談到會不會在今年的巴黎奧運代表阿根廷重返巴黎，他透露這件事情現在很難考慮，目前最重要的目標是要專注在這個月展開的美洲盃。

近期梅西接受《ESPN》訪問坦言，自己有跟教練談過參加巴黎奧運的事情，也都了解目前的狀況，但他強調，因為阿根廷這個月才要征戰美洲盃，將會有連續2到3個月的時間不在職業隊，並且直言，自己現在的年紀已經不像過去一樣能夠無役不與，所以這件事情對於現在的他來說很難考慮。

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他補充自己要連續參加兩個這樣的重大賽事有一點「太多了」，必須要審慎做抉擇，他也指出自己非常榮幸有過2008年北京奧運的經歷，當年能奪冠對他的足球生涯來說是個非常棒的的經驗。

梅西在2021年才代表阿根廷在決賽以1比0擊敗巴西奪冠，是他生涯首座披著阿根廷戰袍奪下的冠軍，另外他還特別點出，非常滿意自己現在的東家邁阿密國際，甚至希望能夠待到球員生涯結束，去年賽季他共代表邁阿密國際出賽29場，整季有25顆進球、16記助攻。