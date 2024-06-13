運動雲

>

每個等級巡迴賽都至少奪一冠！戴資穎是世界「唯5」

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

▲「台灣球后」戴資穎。（圖／VCG）

體育中心／綜合報導

台灣「羽球一姊」戴資穎生涯共摘下3座超級300冠軍、3座超級500冠軍、5座超級750冠軍、4座超級1000冠軍，根據統計，她是目前世界「唯5」達成「大滿貫」，所有等級巡迴賽都摘下冠軍世界羽球女單好手！

將在20日年滿30歲的戴資穎，目前世界排名高居第三，已經宣布今年賽季打完就要退役的她，雖然近期大小傷勢不斷，不過她的身手仍保持「世界級」，今年目前已經結束五站賽事，除了在印度公開賽摘下冠軍、馬來西亞公開賽奪得亞軍之外，其他三站也有兩座季軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自從2018年世界羽聯(BWF)改制為世界巡迴賽以來，共有五位女單球員在超級300、超級500、超級750、超級1000等級的賽事中至少奪下一冠，戴資穎就是其中之一，而她光在2018年就已經達成這項紀錄。

除了戴資穎之外，達成這項紀錄的另外四位好手分別是中國的陳雨菲、韓國的「現任球后」安洗瑩、日本的山口茜和奧原希望，這五位好手的共通點都是曾登頂過世界第一，另外中國的何冰嬌與泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)目前都差超級1000等級的冠軍就能達標，西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)則差一座超級500等級的冠軍。

關鍵字： 戴資穎羽球女單

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

86歲湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝

86歲湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝

KD願把FMVP讓給柯瑞？　前勇士隊友爆：咖哩打太爛差點哭出來

KD願把FMVP讓給柯瑞？　前勇士隊友爆：咖哩打太爛差點哭出來

勇士神射遭格林一句話刺痛　K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

勇士神射遭格林一句話刺痛　K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

曝喬帥人氣不及自己與納達爾原因　費德勒：當時沒給他應有尊重

曝喬帥人氣不及自己與納達爾原因　費德勒：當時沒給他應有尊重

謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔出爐　攜手20歲小將曹家宜拚獎牌

謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔出爐　攜手20歲小將曹家宜拚獎牌

林書緯單場慘拿1分　林書豪暖心鼓勵：我還是抱持很大希望

林書緯單場慘拿1分　林書豪暖心鼓勵：我還是抱持很大希望

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

86歲湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝

KD願把FMVP讓給柯瑞？　前勇士隊友爆：咖哩打太爛差點哭出來

勇士神射遭格林一句話刺痛　K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA傳奇Logo爺　衛斯特驚傳過世

2Logo爺球員時期1冠　退休後造8冠兩王朝

3楊恩爆：柯瑞爭FMVP打太爛差點哭

4K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

5喬丹緬懷Logo爺：想對決更希望當隊友

最新新聞

1人呼吸就要進步　林秉聖盼挑戰旅外

2德在台企業舉辦慈善足球賽　為重症童募款

3戴資穎是世界「唯5」大滿貫女單選手！

4安芝儇的美麗閨蜜　金泰琳PLG看球初體驗

5楊恩爆：柯瑞爭FMVP打太爛差點哭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366