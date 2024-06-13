每個等級巡迴賽都至少奪一冠！戴資穎是世界「唯5」

▲「台灣球后」戴資穎。（圖／VCG）

體育中心／綜合報導

台灣「羽球一姊」戴資穎生涯共摘下3座超級300冠軍、3座超級500冠軍、5座超級750冠軍、4座超級1000冠軍，根據統計，她是目前世界「唯5」達成「大滿貫」，所有等級巡迴賽都摘下冠軍世界羽球女單好手！

將在20日年滿30歲的戴資穎，目前世界排名高居第三，已經宣布今年賽季打完就要退役的她，雖然近期大小傷勢不斷，不過她的身手仍保持「世界級」，今年目前已經結束五站賽事，除了在印度公開賽摘下冠軍、馬來西亞公開賽奪得亞軍之外，其他三站也有兩座季軍。

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自從2018年世界羽聯(BWF)改制為世界巡迴賽以來，共有五位女單球員在超級300、超級500、超級750、超級1000等級的賽事中至少奪下一冠，戴資穎就是其中之一，而她光在2018年就已經達成這項紀錄。

除了戴資穎之外，達成這項紀錄的另外四位好手分別是中國的陳雨菲、韓國的「現任球后」安洗瑩、日本的山口茜和奧原希望，這五位好手的共通點都是曾登頂過世界第一，另外中國的何冰嬌與泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)目前都差超級1000等級的冠軍就能達標，西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)則差一座超級500等級的冠軍。