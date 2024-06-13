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86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

▲▼喬丹緬懷「Logo爺」衛斯特。（圖／翻攝自X／Legion Hoops）

▲喬丹緬懷「Logo爺」衛斯特。（圖／翻攝自X／Legion Hoops）

記者游郁香／綜合報導

86歲NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West)12日安詳辭世，從NBA總裁、球隊老闆到球星齊聲緬懷這位以球員和高層身分奪下9冠的一代傳奇，「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)透過聲明表示，衛斯特是自己的朋友、導師也像大哥，「我一直希望能與他對戰，但隨著對他的了解越深，我更希望成為他的隊友。」

衛斯特球員生涯14季每年都入選全明星賽，9度打進總冠軍賽僅1次成功封王，不過他轉任球隊高層後，共創造了8冠、2個王朝，2度獲選年度最佳行政人員，今年還第3度入選名人堂。更難能可貴的是，他與歷史上不同世代的偉大球員，也都有著緊密關係。

《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)表示，這並非偶然，衛斯特即使高齡86歲，對籃球的熱愛仍像20多歲時一樣狂熱，「他觀看所有比賽，了解每位球員的特點。他理解追求卓越和熱情的代價，他善於反思並且能夠感同身受。他對籃球的熱愛無與倫比。」

「籃球之神」喬丹對這位9冠傳奇前輩離世感到悲痛不已，他在聲明中提到兩人的關係，「他真的是我的朋友和導師，就像是我的大哥一樣。我很珍惜我們的友誼以及他帶來的知識。我一直希望以對手的身分與他對戰，但隨著我對他的了解越深，我更希望能成為他的隊友。」

「我欣賞他對籃球的見解，我們對待比賽的方式有許多相似之處。他將永遠被我們懷念！我向他的妻子凱倫和兒子們致以深切的哀悼。安息吧，Logo。」

聯盟現役最老球員、當今的天王巨星詹姆斯(LeBron James)也在個人社群媒體寫道，「會想念我親愛的朋友！我的思念和祈禱與你美好的家人同在！永遠愛你，Jerry！在天堂安息吧，我的兄弟！」

NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)帶所有人回顧衛斯特傳奇的生平，「他是一位籃球天才，他在我們聯盟超過60年的時間裡成了一位重要人物。他不僅在14年球員生涯贏得了冠軍並且每年都入選全明星賽，作為一位完美的競爭者，他在最重要的時刻表現出色。他是聯盟第1位總冠軍賽最有價值球員，並以應對壓力的能力而聞名，因此被稱為『關鍵先生』。」

「Jerry在湖人40年職業生涯中，還是成功的總教練，並在管理階層職位取得了非凡的成就，奠定了他作為體育史上最偉大高層之一的聲譽。他在NBA幫助建立了8個冠軍球隊，這一成就反映出他在球場上的卓越表現。他將於今年10月入選奈史密斯籃球名人堂，成為首位同時以球員和場外貢獻者身分入選的人。」

勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)感謝衛斯特曾幫助灣區取得巨大成功，他透露自己身為在麻薩諸塞州長大的塞爾提克球迷，仍將一生都效力湖人的衛斯特當成偶像，「我很喜歡他。對我來說，他就是籃球。他不僅僅代表著比賽本身，而且體現了競爭力。他是我遇過最具競爭力的人，他絕不滿足於平庸，他必須贏，這種渴望激發著他，他是個傳奇。」

衛斯特離世前仍擔任快艇的顧問，他去年夏天曾親自造訪即將啟用的新主場Intuit Dome，可惜他沒能等到正式落成就告別人世。快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)稱衛斯特是自己的知己、顧問和朋友，「我感到非常榮幸，我的妻子康妮稱他為我的『籃球爸爸』。」

▲▼NBA傳奇「Logo爺」衛斯特去年夏天親自造訪建造中的快艇新主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA傳奇「Logo爺」衛斯特去年夏天親自造訪建造中的快艇新主場。（圖／達志影像／美聯社）

「如果你在他身旁，你能感受到他的競爭心和動力。他關心每一件事和每一個人。從我7年前第一次見到他的那一天起，他以他的智慧、真誠和熱情激勵著我，他從不停下腳步。我和他一起度過了很多美好的時光，那是我生命中最棒的時光之一。他總是耐心傾聽，總是說著俏皮的話，總是讓我開心。我會想念他。」

關鍵字： NBA衛斯特Jerry West喬丹

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