86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

▲喬丹緬懷「Logo爺」衛斯特。(圖/翻攝自X/Legion Hoops)

記者游郁香/綜合報導

86歲NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West)12日安詳辭世,從NBA總裁、球隊老闆到球星齊聲緬懷這位以球員和高層身分奪下9冠的一代傳奇,「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)透過聲明表示,衛斯特是自己的朋友、導師也像大哥,「我一直希望能與他對戰,但隨著對他的了解越深,我更希望成為他的隊友。」

9x NBA champion (one as a player, eight as an exec)

14x All-Star

10x All-NBA First Team

Won 1969 Finals MVP despite Lakers loss

2x NBA executive of the year

NBA logo silhouette



The basketball world pays tribute to Jerry West.https://t.co/8iI6fX5Y6T pic.twitter.com/d291CZrnhp [廣告]請繼續往下閱讀... June 12, 2024

衛斯特球員生涯14季每年都入選全明星賽,9度打進總冠軍賽僅1次成功封王,不過他轉任球隊高層後,共創造了8冠、2個王朝,2度獲選年度最佳行政人員,今年還第3度入選名人堂。更難能可貴的是,他與歷史上不同世代的偉大球員,也都有著緊密關係。

《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)表示,這並非偶然,衛斯特即使高齡86歲,對籃球的熱愛仍像20多歲時一樣狂熱,「他觀看所有比賽,了解每位球員的特點。他理解追求卓越和熱情的代價,他善於反思並且能夠感同身受。他對籃球的熱愛無與倫比。」

Michael Jordan pays respects to Jerry West pic.twitter.com/dx3PUxnLuY — Yahoo Sports (@YahooSports) June 12, 2024

「籃球之神」喬丹對這位9冠傳奇前輩離世感到悲痛不已,他在聲明中提到兩人的關係,「他真的是我的朋友和導師,就像是我的大哥一樣。我很珍惜我們的友誼以及他帶來的知識。我一直希望以對手的身分與他對戰,但隨著我對他的了解越深,我更希望能成為他的隊友。」

「我欣賞他對籃球的見解,我們對待比賽的方式有許多相似之處。他將永遠被我們懷念!我向他的妻子凱倫和兒子們致以深切的哀悼。安息吧,Logo。」

LeBron James remembers his friend & the legend, Jerry West!



Legend recognizes legend!



R.I.P. Jerry! pic.twitter.com/XHctYibWiu — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 12, 2024

聯盟現役最老球員、當今的天王巨星詹姆斯(LeBron James)也在個人社群媒體寫道,「會想念我親愛的朋友!我的思念和祈禱與你美好的家人同在!永遠愛你,Jerry!在天堂安息吧,我的兄弟!」

NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)帶所有人回顧衛斯特傳奇的生平,「他是一位籃球天才,他在我們聯盟超過60年的時間裡成了一位重要人物。他不僅在14年球員生涯贏得了冠軍並且每年都入選全明星賽,作為一位完美的競爭者,他在最重要的時刻表現出色。他是聯盟第1位總冠軍賽最有價值球員,並以應對壓力的能力而聞名,因此被稱為『關鍵先生』。」

「Jerry在湖人40年職業生涯中,還是成功的總教練,並在管理階層職位取得了非凡的成就,奠定了他作為體育史上最偉大高層之一的聲譽。他在NBA幫助建立了8個冠軍球隊,這一成就反映出他在球場上的卓越表現。他將於今年10月入選奈史密斯籃球名人堂,成為首位同時以球員和場外貢獻者身分入選的人。」

“Jerry West threatened to resign his position as the Warriors head consultant if the team went ahead with a proposed trade last summer [2014] with the Timberwolves involving guard Klay Thompson and forward Kevin Love.”



Jerry saved the dynasty before it even started. pic.twitter.com/knjXYg7Jk7 — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) June 12, 2024

勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)感謝衛斯特曾幫助灣區取得巨大成功,他透露自己身為在麻薩諸塞州長大的塞爾提克球迷,仍將一生都效力湖人的衛斯特當成偶像,「我很喜歡他。對我來說,他就是籃球。他不僅僅代表著比賽本身,而且體現了競爭力。他是我遇過最具競爭力的人,他絕不滿足於平庸,他必須贏,這種渴望激發著他,他是個傳奇。」

"Jerry West was an incredible and unique individual, having accomplished immeasurable heights in the game of basketball. He reached the absolute pinnacle of the sport as both a player and executive, something few can claim in the profession. He did so much for the NBA, the game… pic.twitter.com/Z40V4gzJka — Golden State Warriors (@warriors) June 12, 2024

衛斯特離世前仍擔任快艇的顧問,他去年夏天曾親自造訪即將啟用的新主場Intuit Dome,可惜他沒能等到正式落成就告別人世。快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)稱衛斯特是自己的知己、顧問和朋友,「我感到非常榮幸,我的妻子康妮稱他為我的『籃球爸爸』。」

▲NBA傳奇「Logo爺」衛斯特去年夏天親自造訪建造中的快艇新主場。(圖/達志影像/美聯社)

「如果你在他身旁,你能感受到他的競爭心和動力。他關心每一件事和每一個人。從我7年前第一次見到他的那一天起,他以他的智慧、真誠和熱情激勵著我,他從不停下腳步。我和他一起度過了很多美好的時光,那是我生命中最棒的時光之一。他總是耐心傾聽,總是說著俏皮的話,總是讓我開心。我會想念他。」