謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔出爐　攜手20歲小將曹家宜拚獎牌

▲謝淑薇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇以女雙世界第2之姿前進巴黎奧運，搭檔今(12日)晚出爐，網球協會已收到她提報的人選，她最終從9名符合資格的台灣女將中，選出世界第153的20歲小將曹家宜，攜手出征五環殿堂。

本屆法網落幕後，世界排名達「奧運標準」的選手隨之出爐，我國一姐謝淑薇女雙排名從第1小跌到第2，確定以世界第2之姿重返五環殿堂，她前一次參加奧運，得追溯到2012年的倫敦奧運，當時女單止步首輪、女雙則打到8強，她期盼今年能有所突破，為我國贏得奧運獎牌。

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▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

謝淑薇能從WTA單打或雙打300名內的台灣選手中挑選搭檔，符合資格的有9人，分別為雙打第28的詹皓晴、第63的吳芳嫺、第147的詹詠然、第153的曹家宜、第154的梁恩碩、第253的李羽芸、第261的卓宜萱、卓宜岑以及單打第217的楊亞依。

網球協會今日已收到謝淑薇提報的人選，是世界第153的20歲小將曹家宜，網協對此表達尊重，將經選訓會議，再回報給國訓中心和奧會。

巴黎奧運網球項目將在7月27日至8月4日舉行，場地就是法網主球場羅蘭加洛斯。本屆各國女雙最多可派2組參賽，我國網協預計6月19日前回覆ITF(國際網總)參賽陣容。