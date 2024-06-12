費城人主戰捕手瑞爾穆托將進行手術！　缺席一個月左右

▲費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

國聯東區龍頭費城費城人今（12日）傳出主戰捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），將進行右膝半月板切除手術，預計會缺席一個月左右。

對於瑞爾穆托缺陣的消息，費城陣中王牌右投惠勒（Zack Wheeler）表示，「這確實是一大打擊，瑞爾穆托是我認為比賽中最好的捕手。」瑞爾穆托在5月份感到膝蓋痠痛，不過他還是咬著牙上場，只有從5月13日至15日連續缺席3場比賽，這段時間他進行核磁共振檢查，顯示半月板有小撕裂，但被認為可以繼續比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城人營運總裁唐布羅夫斯基（Dave Dombrowski），「隨著時間的推移，他感覺好了一點。我們原以為他能夠自己康復，但當他開始感到更加疼痛後，才決定進行手術。」

這個決定對費城人來說並不簡單，畢竟瑞爾穆托的防守和引導投手能力都非常優秀。自2019年加入費城人以來，他僅因左手瘀傷在2021年5月缺席過11天。

「我寧願現在就解決這個問題，他也是這麼想的。」唐布羅夫斯基表示，「解決這個問題，然後他就會回來，而不是在賽季後期突然惡化。」

目前費城人捕手將交給替補捕手斯塔布斯（Garrett Stubbs），以及從3A拉上來的馬爾尚（Rafael Marchán）。斯塔布斯本季繳出打擊三圍0.179/0.270/0.196，職業生涯平均打擊率為0.213，攻擊指數0.604，本季他先發蹲捕15場，費城人戰績為11勝4敗。至於馬爾尚，本季在小聯盟出賽13場，打擊三圍0.233/0.382/0.395。