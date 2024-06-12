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費德勒畢典致詞「網球人生3堂課」　曝成為克服困難大師祕訣

文／中央社

瑞士網球傳奇明星費德勒周末受邀在美國達特茅斯學院畢業典禮上致詞，高中都沒有讀完的費德勒，以自己從網球畢業的人生體驗，激勵了不僅僅是坐在觀眾席上的畢業生。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，曾在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）拿下8次冠軍的費德勒（Roger Federer），致詞時先提到美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的代表色就是綠色。他說這是一件多麼巧的事，因為「我最喜歡草地球場」，而溫網向來都是在綠色的草地球場舉行。

費德勒坐擁20座大滿貫賽冠軍，在2022年拉沃盃（Laver Cup）結束後宣布退休。他承認因為網球生涯，自己甚至連高中都沒讀完，更不用說上大學。他將台下畢業生與現為退休選手的生活相比較，吸引了年輕學子們的注意。

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▲▼瑞士天王費德勒在美國達特茅斯學院畢業典禮上致詞。（圖／翻攝自X／Bastien Fachan）

▲瑞士天王費德勒在美國達特茅斯學院畢業典禮上致詞。（圖／翻攝自X／Bastien Fachan）

費德勒說：「我從沒上過大學…但我最近畢業了，從網球畢業。」

「我當然知道『退休』這個詞。羅傑．費德勒從網球退休。退休…這個詞很糟糕，你不會說你從大學退休吧？這聽來糟透了。」

「就像你們一樣，我已完成一件重要的事，正繼續進行下一件。就像你們一樣，我正設法弄清楚下一件事是什麼。畢業生們，我可以感受你們的痛苦。我知道那種被大家不停追問接下來一生要做什麼的感覺。大家問我：『既然你已不是職業選手，接下來要做什麼？』我不知道…不過就算不知道，也沒有什麼關係。」

費德勒分享了他所謂的「網球人生三堂課」，它們分別是：沒有什麼事情是「毫不費力」；球賽的每1分結束後就只是1分；生活遠比球場更重要。

在線上收看費德勒演說的觀眾，對其中第二堂課「就只是1分」特別感到興趣，因為費德勒對他的網球生涯提出一些有趣的觀察。費德勒透露在職業生涯中，他贏得了80%的比賽，但僅拿下54%的分數。

費德勒說：「當你在搶分時，拿下這1分就是世界上最重要的事，但這1分結束後，它就是過去式。」

「這種心態非常重要，因為它可讓你帶著強度、清晰度和專注力，全心投入下1分…以及之後的下1分。」

▲▼退役網球傳奇費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲退役網球傳奇費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

「事實是，無論生活中進行著什麼樣的比賽…有時你會輸。輸掉1分、輸掉1場比賽、輸掉1個賽季、輸掉1份工作…這就像雲霄飛車，有著很多起起落落。當你情緒低落時，懷疑自己、會為自己難過，這都非常自然。但你的對手同樣也會懷疑自己，永遠不要忘記這一點。負能量是無法轉化為成果的能量。你要成為克服困難時刻的大師。對我來說，這就是冠軍的標誌。」

費德勒最後也忍不住分享實際的網球技巧，為群眾示範如何改善正手拍，在群眾的笑聲中，費德勒結束了他在達特茅斯的演講。

關鍵字： 網球費德勒

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