賈吉扛出第25轟持續制霸　洋基單場3轟灌10分擊敗皇家

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（12日）客場與皇家打4連戰的第2場比賽，今天大開殺戒，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出全大聯盟最多的第25轟，威爾斯（Austin Wells）和「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也都有全壘打的好表現下，洋基終場以10比1擊敗皇家，收下3連勝。

洋基1局上開路先鋒沃爾普（Anthony Volpe）敲出三壘安打，隨後賈吉擊出安打將他送回，首局攻下2分。4局上攻勢再起，一出局2、3壘有人時托瑞斯（Gleyber Torres）擊出適時安打攻下1分，緊接著威爾斯敲出一發3分砲，本季第二轟，取得6比0領先。

Stone Cold Austin Wells pic.twitter.com/IDP9WuPlcX — New York Yankees (@Yankees) June 12, 2024

6局上洋基利用卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）安打再下一城，7上賈吉咬中第一顆失投的紅中曲球，將球扛向中外野，形成436英尺的大號陽春砲，二出局後史坦頓也炸裂開轟。8下費爾明（Freddy Fermin）的全壘打為皇家隊攻下唯一一分。

「球隊裡有很多特別的球員。」賈吉賽後受訪時說，「大家都下了很多苦功，每天來到球場跟這些球員一起打球真的很開心，不管對上誰，大家每天都拿出最好的表現。」

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投5.2局，被打4支安打，送出1次三振與3次保送沒有失分，順利收下本季第6勝。皇家先發辛格（Brady Singer）吞下今年第3敗。