賈吉扛出第25轟持續制霸　洋基單場3轟灌10分擊敗皇家

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(12日)客場與皇家打4連戰的第2場比賽,今天大開殺戒,「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出全大聯盟最多的第25轟,威爾斯(Austin Wells)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也都有全壘打的好表現下,洋基終場以10比1擊敗皇家,收下3連勝。

