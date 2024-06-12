斯肯斯生涯新高6.1局！60顆百英里火球最多　6保送百年第2人

Paul Skenes has 46 K's in 33.1 IP to start his big league career ⛽️



MLB's top pitching prospect earns a standing ovation in St. Louis after his latest gem for the @Pirates:

6.1 IP

5 H

0 R

0 BB

8 K pic.twitter.com/1Do67wSIZY — MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 12, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

匹茲堡海盜今天（12日）作客對戰聖路易紅雀，「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）投出職業生涯最高的6.1局103球無失分表現，至今投出60顆100英里火球是大聯盟本季先發最多，6次保送則是百年來第2人，海盜9上攻進關鍵2分，終場以2比1獲勝。

斯肯斯本場比賽投出8次三振且無保送，被敲出5支安打無失分，防禦率降至2.43。其中的3次三振使用曲球，這場比賽他投了20顆曲球，而他在大聯盟前5次先發總共投了18顆曲球。

另外，斯肯斯本季至今投了60顆100英里（約161公里）以上的火球，高居全聯盟先發最多，第2名的索里亞諾（Jose Soriano）則有33顆。

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斯肯斯生涯前6場先發，主投33.1局中飆出46K，僅出現6次保送，成為自1901年以來第2位達成生涯前6場先發至少45次三振、6保送以下的投手，前一位是2014年的洋基「神之子」田中將大。

紅雀先發投手米柯拉斯本場比賽一直壓制海盜，前5局保持完全比賽，直到6局上才投出保送，7局上海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出三壘安打，破了米柯拉斯無安打比賽紀錄，下一棒的喬伊（Connor Joe）獲得觸身球上壘，不過最後米柯拉斯仍穩定下來，順利完成這個半局。

海盜在9上突破紅雀終結者海斯利（Ryan Helsley），攻下2分；紅雀高曼（Nolan Gorman）則在下個半局砲轟海盜終結者貝納（David Bednar），不過隨後打者並未建功，貝納成功守住，也獲得本季第14次救援成功。

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）投出職業生涯最高的6.1局103球無失分表現。（圖／達志影像／美聯社）