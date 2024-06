綠衫軍王牌中鋒遭逢罕見腿傷！專家25年只遇過1次　主帥：很嚴重

▲塞爾提克波辛基斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗優勢,才回歸2場的王牌中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)卻遭逢極為罕見的左腿傷勢,據球團公布的傷病報告,他因內側韌帶撕裂,導致左腿的脛骨後肌腱脫臼,經常替籃球員治療的洛杉磯骨科專家卡拉齊(Daniel Kharrazi)表示,他過去25年來只見過1次這種傷病。

根據波辛基斯的說法,他在G2第3節最後3分27秒,與獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)爭搶籃板時撞傷了膝蓋,之後他試圖封阻厄文(Kyrie Irving)的投籃,落地後明顯感到不適,跛著走出場。這位218公分長人賽後曾表示自己感覺很好,但經過詳細檢查,他左腿出現極為罕見的傷勢。

▲波辛基斯左腿受傷位置,圖取自美國運動醫學專家杰弗里斯。(合成圖/翻攝自X/Evan Jeffries)

根據塞爾提克球團的公布的消息,波辛基斯因左腿內側韌帶(屈肌支持帶)撕裂,導致脛骨後肌腱脫臼,已諮詢多位專家。洛杉磯Cedars-Sinai Kerlan-Jobe研究院的骨科醫生卡拉齊以大眾較能理解的方式向《The Athletic》解釋這種罕見傷病,他說這是腳踝連接組織的撕裂,造成小腿與腳踝之間的腱結構不穩定。

卡拉齊透露,他自1999年以來就擔任骨科醫師,他經常替籃球員治療腳踝傷勢,卻只見過1次這種傷病。「InStreetClothes.com」的傷勢分析師斯托茨(Jeff Stotts)也說,在他的整個數據庫中,只有一個類似的傷勢。

《The Athletic》查閱國家醫學圖書館的資料,發現大部分遭逢這種傷病需要進行手術治療,若是沒有專業的醫療團隊,通常會被延遲診斷,患者可能會認為自己只是扭傷了腳踝。

“It’s a serious injury. At the end of the day, the medical team is not going to put him in any bad situations. We’ve taken the decision to play out of his hands.”



Joe Mazzulla on Porziņģis’ day-to-day status pic.twitter.com/cBTfIMdoPd — NBA TV (@NBATV) June 11, 2024

G2賽後曾說自己不擔心波辛基斯傷勢的綠衫軍主帥馬茲拉(Joe Mazzulla),今(12)日受訪時改口表示,這是「嚴重的傷勢」,「他正在盡一切努力為明天的比賽做好準備。最終,我們的球隊和醫療團隊不會讓他處於任何不利的情況,所以我們不會讓他決定是否上場。」

波辛基斯目前G3出戰狀態為「可能會上場(questionable)」,上場機率約為5成。他今年季後賽次輪和東區冠軍賽因右小腿腓骨肌拉傷缺陣,直到總冠軍賽才復出,未料現在又出現新的傷病。

Just walked past Porziņģis and he seems to be in good spirits and walking comfortably. https://t.co/ydRD0goo29 pic.twitter.com/dKvCHDRMVd — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) June 11, 2024

波辛基斯今日結束記者會後,離開時移動非常順暢,他正在努力說服球團讓他G3披掛上陣,「讓我上場吧,我感覺不錯,我們來進行治療吧。顯然,我不能欺騙他們讓我上場,也不能強迫他們讓我上場,但我會試試看。」