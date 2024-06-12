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綠衫軍王牌中鋒遭逢罕見腿傷！專家25年只遇過1次　主帥：很嚴重

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗優勢，才回歸2場的王牌中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)卻遭逢極為罕見的左腿傷勢，據球團公布的傷病報告，他因內側韌帶撕裂，導致左腿的脛骨後肌腱脫臼，經常替籃球員治療的洛杉磯骨科專家卡拉齊(Daniel Kharrazi)表示，他過去25年來只見過1次這種傷病。

根據波辛基斯的說法，他在G2第3節最後3分27秒，與獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)爭搶籃板時撞傷了膝蓋，之後他試圖封阻厄文(Kyrie Irving)的投籃，落地後明顯感到不適，跛著走出場。這位218公分長人賽後曾表示自己感覺很好，但經過詳細檢查，他左腿出現極為罕見的傷勢。

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▲▼塞爾提克王牌中鋒波辛基斯左腿受傷位置，圖取自美國運動醫學專家杰弗里斯。（合成圖／翻攝自Ｘ／Evan Jeffries）

▲波辛基斯左腿受傷位置，圖取自美國運動醫學專家杰弗里斯。（合成圖／翻攝自X／Evan Jeffries）

根據塞爾提克球團的公布的消息，波辛基斯因左腿內側韌帶(屈肌支持帶)撕裂，導致脛骨後肌腱脫臼，已諮詢多位專家。洛杉磯Cedars-Sinai Kerlan-Jobe研究院的骨科醫生卡拉齊以大眾較能理解的方式向《The Athletic》解釋這種罕見傷病，他說這是腳踝連接組織的撕裂，造成小腿與腳踝之間的腱結構不穩定。

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

卡拉齊透露，他自1999年以來就擔任骨科醫師，他經常替籃球員治療腳踝傷勢，卻只見過1次這種傷病。「InStreetClothes.com」的傷勢分析師斯托茨(Jeff Stotts)也說，在他的整個數據庫中，只有一個類似的傷勢。

《The Athletic》查閱國家醫學圖書館的資料，發現大部分遭逢這種傷病需要進行手術治療，若是沒有專業的醫療團隊，通常會被延遲診斷，患者可能會認為自己只是扭傷了腳踝。

G2賽後曾說自己不擔心波辛基斯傷勢的綠衫軍主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)，今(12)日受訪時改口表示，這是「嚴重的傷勢」，「他正在盡一切努力為明天的比賽做好準備。最終，我們的球隊和醫療團隊不會讓他處於任何不利的情況，所以我們不會讓他決定是否上場。」

波辛基斯目前G3出戰狀態為「可能會上場(questionable)」，上場機率約為5成。他今年季後賽次輪和東區冠軍賽因右小腿腓骨肌拉傷缺陣，直到總冠軍賽才復出，未料現在又出現新的傷病。

波辛基斯今日結束記者會後，離開時移動非常順暢，他正在努力說服球團讓他G3披掛上陣，「讓我上場吧，我感覺不錯，我們來進行治療吧。顯然，我不能欺騙他們讓我上場，也不能強迫他們讓我上場，但我會試試看。」

關鍵字： NBA塞爾提克波辛基斯

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