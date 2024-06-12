前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

Ex-NBA player Delonte West has been arrested again in Virginia today. West, 40, was let out of the hospital after collapsing while hiding from police and taken to jail, per Fairfax County PD. He’s charged w/ violating conditions of release & resisting arrest and is held on bond. https://t.co/H2MZQQV5tx pic.twitter.com/skJelmE3B5 — DMV News Live (@DCNewsLive) June 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

曾在NBA征戰8季的2004年首輪新秀衛斯特(Delonte West)，因受心理疾病折磨，已淡出賽場近10年，他曾染上毒癮、酗酒，被目擊流落街頭行乞，在前東家獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)伸出援手之下，他一度重生在勒戒機構工作，近日卻傳出他面臨多項指控被逮捕，躲避警方的過程中還突然暈倒失去意識。

Former NBA player Delonte West was arrested in Virginia, per @fox5dc



Police say he was served a warrant for violation of conditions of release and charged with resisting arrest. pic.twitter.com/LjwlU3fpXH — My Mixtapez (@mymixtapez) June 6, 2024

根據《ESPN》的報導，現年40歲的衛斯特當地時間上周四在維吉尼亞被逮捕，罪名包括違反保釋條件和拒捕，均為輕罪，保釋金為2000美元(約6.4萬台幣)。

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▲前NBA球員衛斯特受心理疾病折磨，曾流落街頭，最近又被逮捕。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）



當地警方表示，當天凌晨1點左右在維吉尼亞的格羅夫頓發現衛斯特，衛斯特在被追捕的過程中一度失去蹤影，發現他時他已暈倒無意識，以納洛酮(Naloxone)替他治療，但並未見效，隨即將他緊急送醫。

納洛酮是一種鴉片類藥物的「拮抗劑」，可以快速逆轉鴉片類藥物，如海洛因、嗎啡等對中樞神經系統的抑制作用，從而達到拯救過量藥物使用者的生命。

院方對衛斯特第2度施用納洛酮後終於奏效，他恢復意識後被送往拘留所，當天下午5點30分已獲保釋。這位前NBA後衛預計6月25日(當地時間)出庭應對持有毒品及違反保釋條件的指控，7月11日將因拒捕和妨礙司法的額外指控再次出庭。

▲前NBA球員衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯特在2008年被診斷出罹患躁鬱症，長期受到心理疾病所苦。他自2012年被小牛(現已改名為獨行俠)釋出後就沒再回到NBA，他生涯還曾效力塞爾提克、騎士和超音速等隊，生涯場均可得9.7分、3.6助攻。

他曾輾轉到發展聯盟還有中國CBA發展，在2015年後徹底離開職業賽場，隔年《TMZ》就報導，有人看到他赤腳走在路上，精神恍惚。不少球迷記得他，是因為他曾與聯盟天王詹姆斯(LeBron James)的媽媽傳過緋聞。

衛斯特2020年1月被拍到在馬路中間遭暴打，同年9月更被目擊在達拉斯街頭乞討，身形消瘦，獨行俠老闆庫班得知後伸出援手，在一家加油站找到他，將他安置到一間飯店，之後又替他付治療費用，親自開車送他到位於佛羅里達的勒戒中心。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2021年初曾披露，衛斯特在自己接受治療的勒戒機構找到工作，幫助其他的患者，他也重拾籃球，2022年傳出想加入BIG3聯賽。沒想到如今再出現他的消息，卻是面臨多項指控遭逮捕，令人不勝唏噓。