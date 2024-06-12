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前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

記者游郁香／綜合報導

曾在NBA征戰8季的2004年首輪新秀衛斯特(Delonte West)，因受心理疾病折磨，已淡出賽場近10年，他曾染上毒癮、酗酒，被目擊流落街頭行乞，在前東家獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)伸出援手之下，他一度重生在勒戒機構工作，近日卻傳出他面臨多項指控被逮捕，躲避警方的過程中還突然暈倒失去意識。

根據《ESPN》的報導，現年40歲的衛斯特當地時間上周四在維吉尼亞被逮捕，罪名包括違反保釋條件和拒捕，均為輕罪，保釋金為2000美元(約6.4萬台幣)。

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▲▼前NBA球員衛斯特受心理疾病折磨，曾流落街頭，最近又被逮捕。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

▲前NBA球員衛斯特受心理疾病折磨，曾流落街頭，最近又被逮捕。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

當地警方表示，當天凌晨1點左右在維吉尼亞的格羅夫頓發現衛斯特，衛斯特在被追捕的過程中一度失去蹤影，發現他時他已暈倒無意識，以納洛酮(Naloxone)替他治療，但並未見效，隨即將他緊急送醫。

納洛酮是一種鴉片類藥物的「拮抗劑」，可以快速逆轉鴉片類藥物，如海洛因、嗎啡等對中樞神經系統的抑制作用，從而達到拯救過量藥物使用者的生命。

院方對衛斯特第2度施用納洛酮後終於奏效，他恢復意識後被送往拘留所，當天下午5點30分已獲保釋。這位前NBA後衛預計6月25日(當地時間)出庭應對持有毒品及違反保釋條件的指控，7月11日將因拒捕和妨礙司法的額外指控再次出庭。

▲▼前NBA球員衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA球員衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯特在2008年被診斷出罹患躁鬱症，長期受到心理疾病所苦。他自2012年被小牛(現已改名為獨行俠)釋出後就沒再回到NBA，他生涯還曾效力塞爾提克、騎士和超音速等隊，生涯場均可得9.7分、3.6助攻。

他曾輾轉到發展聯盟還有中國CBA發展，在2015年後徹底離開職業賽場，隔年《TMZ》就報導，有人看到他赤腳走在路上，精神恍惚。不少球迷記得他，是因為他曾與聯盟天王詹姆斯(LeBron James)的媽媽傳過緋聞。

衛斯特2020年1月被拍到在馬路中間遭暴打，同年9月更被目擊在達拉斯街頭乞討，身形消瘦，獨行俠老闆庫班得知後伸出援手，在一家加油站找到他，將他安置到一間飯店，之後又替他付治療費用，親自開車送他到位於佛羅里達的勒戒中心。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2021年初曾披露，衛斯特在自己接受治療的勒戒機構找到工作，幫助其他的患者，他也重拾籃球，2022年傳出想加入BIG3聯賽。沒想到如今再出現他的消息，卻是面臨多項指控遭逮捕，令人不勝唏噓。

關鍵字： NBA獨行俠Delonte West

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