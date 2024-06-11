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大甩棒嚇到球僮澄清手滑　岳東華看岳少華先牽制弟弟就笑了

▲中信兄弟岳東華。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟岳東華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟10日對戰富邦悍將，岳東華、岳少華、岳政華首次在職棒場上同場，岳政華賽後馬上打電話問岳少華，岳東華在一旁追劇沒有管弟弟鬥嘴。

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兄弟6局上高宇杰、岳政華都利用保送上壘，岳少華登板接替賴智垣，還沒投第一顆球，就先牽制在一壘的弟弟岳政華，讓站在打擊區的岳東華笑出來。岳東華說，「他牽制我就笑了，應該是故意了，我看『岳少』一眼，他就搖頭，應該是怕被盜壘。」

該打席岳東華還大甩棒，他澄清，「純粹是滑掉，流太多汗。」很想從二弟手中開轟嗎？岳東華說，「沒有啦！」結果該打席岳少華成功讓岳東華敲出二壘滾地球，順利化解危機。生涯只對岳少華打過1支二壘安打，岳東華回憶，「我們對5次（實際是6次）嗎？被他3K！」

賽後岳政華打電話給岳少華，岳政華說，「要嗆他一下啊！不然每次都是他打來。」岳東華則是在一旁追劇、吃宵夜，沒有加入兄弟鬥嘴行列，「他們就一直講一些有的沒的，一直開玩笑。」

該場比賽6局下發生超時爭議，比賽暫停時，岳東華和岳少華隔空比手畫腳，岳東華說，「他在旁邊準備，我是在說直球變慢了，他說你也沒打好。」

關鍵字： 兄弟岳東華岳政華岳少華職棒

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