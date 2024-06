塞爾提克穩了？隊史8度2比0都奪冠　波辛基斯談傷勢：戰死場上

▲塞爾提克波辛基斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

聯盟頭號種子塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗,邁向隊史第18冠有了好兆頭,他們過去8次在總決賽2比0領先,最終都順利奪冠;史上能從0比2中翻盤封王的隊伍僅有5隊。不過剛傷癒復出的綠衫軍當家長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)G2又傷到腿,對此他霸氣表示,「我會戰死在場上。」

本季豪取64勝的塞爾提克,季後賽開打至今取得14勝2敗,最近更拉出一波9連勝,表現相當強勢,儘管因為他們前3輪的對手一哥都陷入傷病魔咒,被虧是「史上最輕鬆」的晉級之路,不過他們在總冠軍強碰堪稱聯盟最強後場進攻組合唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving),前2戰都強壓獨行俠取勝。

塞爾提克隊史8度在總冠軍賽2比0領先,最終都順利奪冠,今年這支由雙探花坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)領軍的綠衫軍能否延續過往前輩的傳統?外界高度關注。

不過波士頓一哥坦圖創下一項尷尬紀錄,他生涯2度打進總冠軍賽,8戰場均命中率卻只有35.4%,這是在至少出手150次之下,總決賽史上最低的命中率。

對塞爾提克來說,還有一個不確定因素,剛從腿傷中回歸的主戰中鋒波辛基斯G2末節搶球時疑似又傷到腿,不過他賽後強調此傷勢與之前的右小腿拉傷無關,自認「感覺不錯」,他不打算缺席G3的比賽,「我會戰死在場上。」

有趣的是,G3也是波辛基斯被獨行俠交易送走後,首次回到達拉斯主場,對此他抱持平常心,「對我們來說這只是一場普通比賽,它碰巧在大舞台上進行。」

獨行俠G3回到主場勢必得想辦法搶回1勝,目前局面對他們相當不利,歷來僅有5隊在總決賽0比2落後還能翻盤封王,分別是1969年的塞爾提克、1977年的拓荒者、2006年的熱火、2016年的騎士和2021年的公鹿。

