運動雲

>

塞爾提克穩了？隊史8度2比0都奪冠　波辛基斯談傷勢：戰死場上

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號種子塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗，邁向隊史第18冠有了好兆頭，他們過去8次在總決賽2比0領先，最終都順利奪冠；史上能從0比2中翻盤封王的隊伍僅有5隊。不過剛傷癒復出的綠衫軍當家長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)G2又傷到腿，對此他霸氣表示，「我會戰死在場上。」

本季豪取64勝的塞爾提克，季後賽開打至今取得14勝2敗，最近更拉出一波9連勝，表現相當強勢，儘管因為他們前3輪的對手一哥都陷入傷病魔咒，被虧是「史上最輕鬆」的晉級之路，不過他們在總冠軍強碰堪稱聯盟最強後場進攻組合唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)，前2戰都強壓獨行俠取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塞爾提克坦圖、獨行俠厄文。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

塞爾提克隊史8度在總冠軍賽2比0領先，最終都順利奪冠，今年這支由雙探花坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)領軍的綠衫軍能否延續過往前輩的傳統？外界高度關注。

不過波士頓一哥坦圖創下一項尷尬紀錄，他生涯2度打進總冠軍賽，8戰場均命中率卻只有35.4%，這是在至少出手150次之下，總決賽史上最低的命中率。

▲▼塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

對塞爾提克來說，還有一個不確定因素，剛從腿傷中回歸的主戰中鋒波辛基斯G2末節搶球時疑似又傷到腿，不過他賽後強調此傷勢與之前的右小腿拉傷無關，自認「感覺不錯」，他不打算缺席G3的比賽，「我會戰死在場上。」

有趣的是，G3也是波辛基斯被獨行俠交易送走後，首次回到達拉斯主場，對此他抱持平常心，「對我們來說這只是一場普通比賽，它碰巧在大舞台上進行。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

獨行俠G3回到主場勢必得想辦法搶回1勝，目前局面對他們相當不利，歷來僅有5隊在總決賽0比2落後還能翻盤封王，分別是1969年的塞爾提克、1977年的拓荒者、2006年的熱火、2016年的騎士和2021年的公鹿。

關鍵字： NBA塞爾提克波辛基斯綠衫軍獨行俠

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

平野惠一按碼表計算打者超時　考慮向聯盟申訴

平野惠一按碼表計算打者超時　考慮向聯盟申訴

抗議觸身球鋒總還原與主審對話　申皓瑋超時保送稱運氣好

抗議觸身球鋒總還原與主審對話　申皓瑋超時保送稱運氣好

裁判抓魏碩成超時卻誤判惹議　今年已有2位打者超時三振

裁判抓魏碩成超時卻誤判惹議　今年已有2位打者超時三振

距離總冠軍只差2勝　坦圖：我為什麼要盲目去搶分？

距離總冠軍只差2勝　坦圖：我為什麼要盲目去搶分？

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／邱丹國道酒駕樂天予以開除

2裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

3快訊／邱丹：對不起，讓大家失望了

4魔術強森曝獨行俠最大問題

5黃秋生曝棒球夢　餅總見本尊散發霸氣

最新新聞

1其他球隊想要網羅邱丹　必須先繳完罰款

2邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員

3塞爾提克穩了？波辛基斯：戰死場上

4柯敬賢2千萬台幣加盟成道奇第10位台將

5快訊／邱丹：對不起，讓大家失望了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366