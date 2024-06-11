塞爾提克穩了？隊史8度2比0都奪冠　波辛基斯談傷勢：戰死場上

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號種子塞爾提克在總冠軍賽取得2勝0敗，邁向隊史第18冠有了好兆頭，他們過去8次在總決賽2比0領先，最終都順利奪冠；史上能從0比2中翻盤封王的隊伍僅有5隊。不過剛傷癒復出的綠衫軍當家長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)G2又傷到腿，對此他霸氣表示，「我會戰死在場上。」

本季豪取64勝的塞爾提克，季後賽開打至今取得14勝2敗，最近更拉出一波9連勝，表現相當強勢，儘管因為他們前3輪的對手一哥都陷入傷病魔咒，被虧是「史上最輕鬆」的晉級之路，不過他們在總冠軍強碰堪稱聯盟最強後場進攻組合唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)，前2戰都強壓獨行俠取勝。

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▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

塞爾提克隊史8度在總冠軍賽2比0領先，最終都順利奪冠，今年這支由雙探花坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)領軍的綠衫軍能否延續過往前輩的傳統？外界高度關注。

不過波士頓一哥坦圖創下一項尷尬紀錄，他生涯2度打進總冠軍賽，8戰場均命中率卻只有35.4%，這是在至少出手150次之下，總決賽史上最低的命中率。

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

對塞爾提克來說，還有一個不確定因素，剛從腿傷中回歸的主戰中鋒波辛基斯G2末節搶球時疑似又傷到腿，不過他賽後強調此傷勢與之前的右小腿拉傷無關，自認「感覺不錯」，他不打算缺席G3的比賽，「我會戰死在場上。」

有趣的是，G3也是波辛基斯被獨行俠交易送走後，首次回到達拉斯主場，對此他抱持平常心，「對我們來說這只是一場普通比賽，它碰巧在大舞台上進行。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

獨行俠G3回到主場勢必得想辦法搶回1勝，目前局面對他們相當不利，歷來僅有5隊在總決賽0比2落後還能翻盤封王，分別是1969年的塞爾提克、1977年的拓荒者、2006年的熱火、2016年的騎士和2021年的公鹿。