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哈樂戴2戰38分0失誤比肩喬丹　公鹿被笑把他送去幫綠軍奪冠

記者游郁香／綜合報導

6屆最佳防守陣容成員哈樂戴(Jrue Holiday)是公鹿2021年的冠軍功臣，本季改披塞爾提克戰袍，再次率隊打進總冠軍賽，他前2戰合計得到38分且0失誤，前一位達成此紀錄的球員是1998年的喬丹(Michael Jordan)，綠衫軍主將布朗(Jaylen Brown)大讚，哈樂戴替球隊帶來冠軍底蘊。

防守能力極為出色的哈樂戴，在總冠軍賽G2手感發燙，單場14投11中攻下26分、11籃板和3助攻，另有1火鍋、1抄截，且沒有發生任何失誤，他成為NBA總冠軍賽史上第9位單場至少繳出25分、10籃板，命中率達7成5的球員，自1977-78賽季開始統計失誤以來，他更是唯一締造此數據卻0失誤的球員。

▲▼塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

哈樂戴這兩戰共得到38分、19籃板和8助攻，根據《Stathead》的統計，前一位在總決賽G1和G2合計拿下38分、0失誤的球員，是1998年的「籃球之神」喬丹。

塞爾提克現在距離隊史第18冠僅差2勝，哈樂戴強調，「無論如何，工作還沒完成。」綠衫軍今年季後賽拉出一波9連勝，追平2017年「宇宙勇」的紀錄，那支灣區大軍最終連贏15場，拿下總冠軍。

▲▼塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

看到綠衫軍持續逼近歐布萊恩金盃，心中最五味雜陳的恐怕是公鹿，密爾瓦基去年夏天為網羅里拉德(Damian Lillard)，將2021年冠軍功臣哈樂戴送到拓荒者，隨後哈樂戴又被交易到波士頓。

NBA記者巴爾海尼(Esfandiar Baraheni)直言，「有趣的是，哈樂戴被公鹿交易出去，最終卻幫助另一支球隊贏得冠軍。」

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

另一名球迷埃伯利(Josh Eberley)更說，「人們認為相比與哈樂戴，里拉德對團隊是一個巨大升級。然而哈樂戴已經把公鹿帶到冠軍水準，現在他又將第2支爭冠球隊提升到冠軍級別，他還有機會贏得總決賽MVP。」

綠衫軍雙槍之一布朗給哈樂戴最高的評價，「他為我們的球隊帶來了冠軍底蘊，所以我們對他說的任何事都不會懷疑。」

關鍵字： NBA公鹿哈樂戴塞爾提克布朗

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