「筋肉男」糸井嘉男要來了！兄弟主題日攜手金本知憲開球

▲中信兄弟阪神甲子園球場主題日。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟與甲子園球場將於6月15日、16日在台北大巨蛋共同舉辦「阪神甲子園球場日—100週年大巨蛋特仕版」主題週活動。兩日活動中，中信兄弟將邀請阪神OB選手金本知憲以及糸井嘉男擔任開球嘉賓，並帶來日式棒球文化體驗。

今年適逢阪神甲子園球場100週年，中信兄弟首度將「阪神主題週」活動移師至臺北大巨蛋舉行。球員們將換上「阪神聯名球衣」，並由阪神甲子園球場賽事的專屬播報員親臨大巨蛋，讓球迷彷彿置身於阪神甲子園球場，帶給球迷最道地的日本看球體驗。

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▲▼開球嘉賓金本知憲、糸井嘉男。（圖／中信兄弟提供）

主題週兩日特別邀請到兩位阪神OB選手金本知憲以及糸井嘉男擔任開球嘉賓。金本知憲曾擔任阪神虎隊監督，於2003年至2012年效力於阪神虎，此次也將攜手「筋肉男」糸井嘉男，一起來到臺北大巨蛋，為中信兄弟「阪神主題日」開出好球。

6月15日、16日主題日兩天進場的球迷，可獲得「阪神聯名LOGO衝鋒旗」，以及指定區域限定贈品「阪神聯名LOGO托特包組」。此外，中信兄弟也特別在此次主題活動，再次邀請到同為日本職棒阪神虎隊吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki-Ta」與六位阪神虎啦啦隊女孩「Tiger Girls」，攜手中信兄弟Passion Sister一同共襄盛舉。

此外，6月15日適逢「警察節」，中信兄弟特別邀請警察及治安維護同仁帶家人到臺北大巨蛋觀看比賽，以感謝警察為民服務的辛勞與守護。

▲▼中信兄弟阪神主題日。（圖／中信兄弟提供）