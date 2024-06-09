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守盧峻翔比起林俊吉體力消耗較小　李愷諺繳總決賽代表作

▲新北國王主帥萊恩、林書豪、李愷諺，桃園璞園領航猿主帥卡米諾斯、盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲新北國王李愷諺。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王後衛李愷諺今(9)日在總冠軍賽首戰，全場飆進四顆三分彈，繳出全隊最高的18分還外加8籃板的表現，不僅刷新自己總冠軍賽最高得分，也帶領國王打下開門紅，他賽後透露，這輪系列賽主守盧峻翔，體力的消耗比起前一輪防守林俊吉來得小，使得自己的進攻打得更順暢。

李愷諺今晚主守猿隊盧峻翔，全場只讓這位對方得分的主箭頭拿下6分，賽後獲得主帥萊恩的盛讚，他透露自己今天有刻意安排李愷諺跟盧峻翔同時上場，不給盧峻翔錯峰出行的機會，並點出李愷諺前一輪守林俊吉、這一輪防盧峻翔都表現很好，在職業賽場上是一件不容易的事，直言，「大家要給李愷諺更多尊重，他值得更多掌聲。」

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談到自己此役的發揮，李愷諺坦言自己現在最主要的工作就是守住對方的得分箭頭，本場比賽防守盧峻翔，體力消耗沒有上一輪守林俊吉來得大，自己的進攻也因此打得更順暢。

他補充，「對位到阿吉(林俊吉)就是，從後場他拿球的那一刻我就要一直跟著他，要一直不斷地去追防、擋拆，要一直跟著他，守峻翔(盧峻翔)因為他是無球者，所以我只要在弱邊阻斷他的路線，會讓我體力消耗不會這麼大。」

林書豪賽後盛讚他是球隊中無可取代的(Irreplaceable)，李愷諺坦言，雖然林書豪加入球隊之後，位置一定會受到壓縮，但今年換了一個角色，從防守做起、把防守做好，因此體現出他在球隊當中的重要性。

關鍵字： 國王PLG領航猿李愷諺

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