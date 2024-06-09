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勇士3冠長人魯尼恐被裁！締連打290場紀錄　柯爾曾害怕失去他

▲▼勇士魯尼、普爾。（圖／CFP）

▲勇士魯尼。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

自2015年被勇士以首輪第30順位選中後，魯尼(Kevon Looney)已經在灣區待了9季，是金州球迷最愛的球員之一。這位長人身上的合約即將進入最後1年，《The Athletic》日裔主編川上提姆(Tim Kawakami)報導，魯尼很可能會被釋出，他下季800萬美元的合約中只有300萬美元受保障。

勤奮、刻苦的魯尼是勇士過去10年最可靠的成員之一，期間他幫助灣區大軍贏得3座總冠軍，曾締造連續出賽290場的鐵人紀錄，無論是先發或替補，打4號或5號位，他總是使命必達。主帥柯爾(Steve Kerr)曾點出他的獨特之處，不僅能大量換防，同時能捍衛禁區、鞏固籃板，是球隊的核心成員之一。

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勇士2022年奪冠後，柯爾曾很害怕會失去魯尼，最終勇士與這位長人以3年2550萬美元的價碼續約，下季就是這紙合約的最後一年，價值800萬美元，但僅300萬美元受保障。《The Athletic》日裔主編川上提姆指出，魯尼的灣區生涯恐進入最後倒數，「我認為最有可能的情況是，勇士會裁掉他。」

▲▼勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

「他將從球隊獲得300萬美元，然後開始尋找新東家，這個聯盟仍有他的容身之處。他們會以非常低的價碼將他延攬入隊，但他們會需要他。」

川上提姆直言，現年28歲的魯尼現在傷病很多，已不再年輕，勇士不可能開長約給他，除非他願意把年薪降到400萬美元左右，但他應該不會這麼做。

川上提姆還提到，魯尼很適合當金塊或馬刺這種球隊的替補中鋒。過去2季都是不動先發的魯尼，本季出賽74場，其中僅36場先發，場均上場時間從前一個賽季的23.9分鐘銳減到16.1分鐘，能貢獻4.5分、5.7籃板和1.8助攻。

關鍵字： NBA勇士魯尼

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