政大雄鷹領隊姜豐年出自傳　林書豪影片獻聲直言「期待」

▲政大雄鷹領隊姜豐年今舉行自傳新書發表會。（圖／政大雄鷹提供）

體育中心／綜合報導

籃球及企業界名人、政大雄鷹籃球隊領隊姜豐年，今(8日)與政大公企中心舉行《恆動：姜豐年的快意人生》自傳新書發表會，包括昔日新浪獅教練及球員劉俊卿、邱大宗、周俊三及羅興樑等人，以及PLG聯盟會長張嗣漢、昔日新浪網共同創辦人蔣顯斌等都出席，姜豐年現場以AI科技輔助致詞，讓現場來賓又驚又喜，展現他十足創新精神的「姜氏風格」！

新書發表會現場有超過200人參加，包括政大校長李蔡彥率師生、雄鷹籃球隊職員、球員家長、政大雄鷹會逾50名政大校友都到場力挺。姜豐年談起當年創立新浪網及新浪獅籃球隊的往事，而他所帶領締造的UBA雄鷹傳奇與球隊文化，都讓人津津樂道，新北國王球星林書豪透過影片表示，「很期待姜豐年叔叔的新書，這本書會幫助很多人！」林書豪說，姜豐年充滿智慧又有經驗，他要特別感謝姜豐年長期以來對他及家人的照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《恆動：姜豐年的快意人生》記敘成長於嘉義的姜豐年，從課業成績不佳的後段生成為名校畢業生，勇敢追逐夢想，在人生不同階段創造不可思議傳奇的人生故事。姜豐年畢業於政大外交系，曾經是台銀籃球隊的職業球員。離開籃壇，從美國德州大學取得碩士學位返台後，投身高科技產業，曾任趨勢科技總經理，並在網際網路興起之初，創辦新浪網，成功於美國那斯達克上市。

2017年，熱愛籃球的姜豐年捐贈母校政治大學一支籃球隊「政大雄鷹」，短短四年即奪得大專籃球聯賽(UBA)冠軍，並創下四連霸的歷史紀錄，為校史締造傳奇，也凝聚校友向心力，在今年5月20日政大校慶典禮上，與夫人、趨勢科技執行長陳怡樺女士共同獲頒特殊貢獻獎。

數十年來，姜豐年始終走在時代浪潮的尖端，敢於挑戰未曾有人走過的路，創造一個又一個眾人皆曰不可能的奇蹟，而這一切，都從一顆籃球開始。這本書不僅是姜豐年個人的生涯記錄，更是獻給曾對人生困惑，曾為失敗沮喪，但仍懷抱熱血與希望的每一個人的勇氣之書。

趨勢科技創辦人兼董事長張明正是姜豐年的第一位創業夥伴，佳格食品董事長曹德風曾參與姜豐年不同階段的創業投資，兩位都在致詞裡提及彼此的深厚情誼與互動點滴，並肯定姜豐年的創業精神。

政大校長李蔡彥致詞感謝姜豐年與陳怡樺伉儷創立政大雄鷹籃球隊，實現以一支球隊改變名校文化的理想。不克出席的政大前校長周行一也預錄影片，感謝姜豐年在他校長任內慨然捐贈籃球隊，掀開校史新頁的創舉。

新書發表會上並播放政大雄鷹籃球隊特別錄製的影片，談他們心目中的姜學長，以及姜學長帶給他們的影響。球員們感念姜豐年給予政大雄鷹的全力支持，儘管近年身體違和，仍然到場觀賽，讓他們感受到滿滿的溫暖；同時他們也從姜豐年身上，學習到勇敢面對挑戰，永不放棄的精神。雄鷹球員於現場獻花給永遠支持他們的姜豐年，為活動掀起高潮，氣氛溫馨而感人。