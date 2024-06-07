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玉山盃／呂泳鋐扛台南市第1棒有腳程優勢　投入選秀想跟上郭天信

▲▼玉山盃台南市呂泳鋐。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃台南市呂泳鋐。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

善化高中呂泳鋐代表台南市參加玉山盃，7日在四強賽敲出適時安打貢獻2打點，扛開路先鋒的他具備腳程優勢，今年畢業決定投入中職選秀。

台南市四強賽對戰彰化縣，首局就陷入0比2落後，2局下展開反攻，利用對方投手控球不穩3次保送上壘，呂泳鋐適時安打攻下2分追平比數。呂泳鋐表示，「有設定球路做攻擊。」

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呂泳鋐自認戰術執行力高，U18東岸聯盟時表現不錯，增添信心決定挑戰職棒，教練團測過跑一壘約3秒多的水準。玉山盃給自己75分，呂泳鋐認為對自己要求不能太低，「玉山盃跟投手對決的感覺，跟其他盃賽不一樣，每場比賽張力都很大。」不過他回憶高中生涯所面對的強投中，在新北U18邀請賽、U18東岸聯盟對決穀保火球男張峻瑋印象最深刻，球速很快要提早做準備。

從小跟爸爸去打壘球，呂泳鋐覺得打球很開心，從國小三年級開啟棒球路，升上善化高中後提升打擊、守備能力，擔任過第一棒、第三棒，比較喜歡打第一棒，他笑言「因為有直球可以打。」最喜歡的球員是味全龍郭天信，呂泳鋐說，「因為他場上的拼勁，會讓我想跟他上。」

▲▼玉山盃台南市呂泳鋐。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃台南市呂泳鋐。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 呂泳鋐台南市玉山盃善化高中中職

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