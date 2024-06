紅襪狂掃24支安打得14分！　送白襪吞隊史最慘14連敗

Jarren Duran starts this game off with a bang ???? pic.twitter.com/dHVbBbjnlc

實習記者李立祥/綜合報導

芝加哥白襪今(7日)在主場迎戰波士頓紅襪,沒想到被紅襪狂掃24支安打、得下14分,紅襪終場以14比2贏球,白襪則吞下隊史最慘的14連敗。

賽前面對已經13連敗,並且全聯盟戰績最差的白襪,紅襪總教練柯拉(Alex Cora)仍然不敢輕視,「他們是大聯盟球隊,就技術而言,每個人都有能力出來壓制你。我們並不出色,我們是一支五成勝率的球隊,所以我們不能掉以輕心。」

顯然紅襪球員都有聽教練的話,因為本場比賽每位上場球員都有敲出安打,更有4名球員敲出3支以上安打,杜蘭(Jarren Duran)5打數4安打,瑞福斯奈德(Rob Refsnyder)6打數3安打,史密斯(Dominic Smith)5打數3安打,瑞法拉(Ceddanne Rafaela)6打數4安打。

本場比賽敲出首局首打席全壘打的杜蘭表示,「在打擊方面找到節奏總是很棒,我們早早就進入好的狀態,並且持續保持,我們沒有因此滿足,這對我們來說真的很好,我喜歡這一點。」

▲杜蘭(Jarren Duran)首局首打席開轟。(圖/達志影像/美聯社)

而本場比賽擔任代打敲出生涯首轟,在小聯盟蹲了11個賽季,本週才升上大聯盟的衛斯布魯克(Jamie Westbrook),則聊到敲出首轟的感覺,「我有放慢跑壘速度了,我不知道自己跑得快不快,但我想花點時間微笑並欣賞這一刻,因為這對我來說真的很特別。」

Jamie Westbrook got his first ML hit yesterday.

Tonight, he gets his first ML homer. pic.twitter.com/n3mBcpGyQz