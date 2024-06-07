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紅襪狂掃24支安打得14分！　送白襪吞隊史最慘14連敗

實習記者李立祥／綜合報導

芝加哥白襪今（7日）在主場迎戰波士頓紅襪，沒想到被紅襪狂掃24支安打、得下14分，紅襪終場以14比2贏球，白襪則吞下隊史最慘的14連敗。

賽前面對已經13連敗，並且全聯盟戰績最差的白襪，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）仍然不敢輕視，「他們是大聯盟球隊，就技術而言，每個人都有能力出來壓制你。我們並不出色，我們是一支五成勝率的球隊，所以我們不能掉以輕心。」

顯然紅襪球員都有聽教練的話，因為本場比賽每位上場球員都有敲出安打，更有4名球員敲出3支以上安打，杜蘭（Jarren Duran）5打數4安打，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）6打數3安打，史密斯（Dominic Smith）5打數3安打，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）6打數4安打。

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本場比賽敲出首局首打席全壘打的杜蘭表示，「在打擊方面找到節奏總是很棒，我們早早就進入好的狀態，並且持續保持，我們沒有因此滿足，這對我們來說真的很好，我喜歡這一點。」

▲杜蘭（Jarren Duran）首局首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭（Jarren Duran）首局首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）

而本場比賽擔任代打敲出生涯首轟，在小聯盟蹲了11個賽季，本週才升上大聯盟的衛斯布魯克（Jamie Westbrook），則聊到敲出首轟的感覺，「我有放慢跑壘速度了，我不知道自己跑得快不快，但我想花點時間微笑並欣賞這一刻，因為這對我來說真的很特別。」

▲衛斯布魯克（Jamie Westbrook）敲出生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克（Jamie Westbrook）敲出生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）

紅襪先發投手霍克（Tanner Houck）表現精彩，前5局繳出無安打比賽，本場比賽主投7局，被敲出3支安打失2分，送出9次三振且沒有任何保送。本季13場先發繳出6勝5敗、防禦率1.91，85局投球中送出84次三振。

關鍵字： MLB棒球紅襪白襪

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