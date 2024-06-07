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葛利桑2分砲加3打點建功　洋基3連戰橫掃雙城豪奪8連勝

▲葛利桑（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛利桑（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聯盟龍頭紐約洋基今天（7日）在主場進行與雙城三連戰的最終戰，靠著2到5局合計攻下8分的好表現，早早奠定勝基，比賽後段牛棚也未讓雙城打線再越雷池一步，終場以8比5擊敗雙城，收下8連勝的同時也達成了3連戰橫掃。

比賽過程中洋基主砲索托（Juan Soto）因為左前臂不適提前離場休息，將在明天接受影像檢查。

雙城在一局上靠著明星游擊柯瑞亞（Carlos Correa）的陽春砲取得領先，但洋基下個半局葛利桑（Trent Grisham）馬上轟出2分砲逆轉比分，緊接著三局下，托瑞斯（Gleyber Torres）擊出穿越佈陣的二壘安再幫洋基攻進2分、威爾斯（Austin Wells）打出高飛犧牲打，洋基單局拿到3分，取得5比2領先。

四局下，洋基隊發動盜壘戰術外加雙城捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）傳球失誤攻回1分，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出適時安打再下一城。雖然雙城在五局上追回3分，但下個半局洋基葛利桑打出高飛犧牲打追加保險分，8比5領先。

比賽後段兩隊打擊都未有建樹，洋基靠著6位牛棚投手合力將比賽成功關門，中繼投手威佛（Luke Weaver）1.1局無失分的表現收下本季第4勝，終結者霍姆斯（Clay Holmes）1局無失分收穫本季第18次救援成功。敗投由雙城先發投手羅培茲（Pablo Lopez）主投4局失掉7分承擔。

比賽結束後，洋基主帥布恩（Aaron Boone）給予一局下打出逆轉轟的葛利桑高度肯定，「我為開轟的葛利桑感到興奮，雖然他還沒有固定的上場時間，但我為他今天的表現感到興奮，因為他在這場勝利中展現重要作用」。

關鍵字： MLB紐約洋基雙城

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