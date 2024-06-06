林維恩實現旅美夢驚訝百萬美元合約　運動家學長滷肉飯等著他

▲林維恩加盟運動家。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

平鎮高中左投林維恩以破百萬美元合約加盟運動家，經過U18世界盃洗禮確立旅美的夢想，也提早接受一對一的體能訓練，期待球速能有所突破。

林維恩在U18世界盃時，不僅在場上表現威風八面，私底下也跟其他國家球員打成一片，頒獎典禮後成為人氣王，大家都找他拍照，當時就跟美國隊有互動，他說，「因為室友是林立恩，可以透過他翻譯聊天，那時就很喜歡他們的球風。」

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做足旅美前準備，林維恩接受體能訓練，獲得肌肉如何運用的知識，也希望能再把身材練壯一點，盡力達成球團設定的局數目標，健康投完每一場比賽。談到短期目標，他表示，「每場比賽不要落差太大，前提是要健康。」目前最快球速93英里（約150公里），他提到，「希望能丟到94、95英里，變化球品質持續提升。」

運動家給予林維恩破百萬美元的簽約金，林維恩坦言，「有點嚇到，沒想過這麼多，謝謝球團肯定，壓力的話是還好，把自己該做的事情做好。」與早一步加盟運動家的沙子宸聊過旅美生活，林維恩說，「有問他在美國如何跟大家相處，聽說他煮的滷肉飯很好吃，期待有機會可以在美國吃到。」

平鎮高中陸續「輸出」旅美好手，林維恩也關注老虎2A李灝宇的表現，「他最近很多全壘打，高二的時候，他回來有跟我對決，氣場就跟別人不一樣，揮棒有很大的聲音。雖然當時沒有調整好，仍被敲安打，但現在看他打擊影片，每個打席都很紮實。」